Портал Sportico опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира, который возглавил Майкл Джордан — спортсмен, ушедший на пенсию более 20 лет назад.

Заработок популярного игрока Chicago Bulls увеличился до $3 млрд и составляет $4,15 млрд с поправкой на инфляцию. Джордан обходит знаменитого гольфиста Тайгера Вудса, который занимает второе с заработком в $2,79 млрд с поправкой на инфляцию. Третью строчку рейтинга занимает Криштиану Роналду — $2,23 млрд, опережая Леброна Джеймса чей заработок составил $1,88 млрд.

В 2024 году Майкл Джордан заработал около 300 миллионов долларов, в большей степени при сотрудничестве с брендом Nike и продукции Air Jordan. По данным прошлого года продажи линейки составили 7 млрд долларов, что на 6% выше, чем годом ранее. Выручка бренда увеличилась за счет расширения женской коллекции, а также появление товаров, не относящихся к баскетболу.

Кроме сотрудничества с Nike, которое принесло знаменитому баскетболисту большую часть состояния, дополнительный доход приходит и от партнерский соглашений с Gatorade, Five Star, Upper Deck и 2K. D 2023 году Джордан продал контрольный пакет акций клуба НБА «Шарлотт Хорнетс», но остается владельцем команды 23XI Racing NASCAR.

В топ-50 входят спортсмены из 8-ми различных видов спорта: баскетбол, футбол, гольф, бейсбол, американский футбол, бокс, теннис и автоспорт. Действующими игроками из рейтинга является всего 18 спортсменов, а остальные уже на пенсии, но это не мешает им зарабатывать и быть великими во все времена.

Елизавета Лебедева