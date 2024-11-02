7 ноября кинокомпании Arna Media и «Атмосфера кино» выпустят в российский прокат драмеди «Отец года» с Майклом Китоном и Милой Кунис в главных ролях. RTVI публикует отрывок из фильма.

Главный герой — Энди Гудрич, владелец галереи современного искусства, на которого внезапно сваливаются все семейные обязанности, так как его молодая жена Наоми ложится в рехаб. У Энди и Наоми двое детей, в воспитании которых Гудрич мало участвовал, теперь же ему придется научиться быть ответственным родителем. На помощь он зовет Грейс, свою дочь от первого брака, но она сама скоро родит, поэтому не спешит помогать отцу. Тем временем бизнес Гудрича тоже трещит по швам: от него уходит художник-резидент, стоимость аренды возросла, а весь коллектив скоро уволится.

Режиссером фильма выступила Холли Мейерс-Шайер, снявшая до этого «В гостях у Элис» с Риз Узерспун. Родители Мейерс-Шайер — тоже режиссеры комедий. Ее мать Нэнси Майерс сняла такие картины как «Ловушка для родителей» с маленькой Линдси Лохан, культовый ромком «Отпуск по обмену», «Стажер» с Энн Хэтэуэй и Робертом Де Ниро и многие другие. Чарльз Шайер — также прославился как режиссер ромкомов, сняв «Красавчика Алфи» и «Отец невесты».

Хотя в фильме «Отец года» немало забавных моментов, все же Мейерс-Шайер затрагивает и серьезные темы: взаимных обид родителей и детей, принятие своего возраста и новых обстоятельств, недосказанности в семье. «В восьмидесятые для многих отцов было нормой не вовлекаться в жизнь своих детей, сейчас стандарты изменились, я думаю, это здорово. Я думаю, что [когда родилась старшая дочь Гудрича] герой строил свою жизнь и карьеру, но у него не получалось найти баланс между работой и семьей. Теперь, когда у него есть маленькие дети, перед ним больше не стоит такой же выбор: его карьера подходит к концу волей судьбы. В конце герой осознает, что он упустил в жизни и чего не ценил», — рассказала режиссер в интервью Screen Rant.

Также Мейерс-Шайер отметила, что роль Гудрича писала специально под Китона и была счастлива, когда он согласился. По ее словам, в их экранном дуэте с Кунис чувствуется химия, благодаря которой драматические сцены стали по-настоящему трогательными, а комедийные — способны от души рассмешить.