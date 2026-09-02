Певица Майли Сайрус объявила, что отныне использует только имя Miley, опуская фамилию, и представила новый альбом «Bass Persuades», релиз которого состоится 18 сентября. Об этом она сообщила в своих социальных сетях, также раскрыв детали двух концертов в Hollywood Bowl, которые станут её первыми выступлениями на этой площадке. Шоу пройдут 16 и 18 октября, где певица исполнит весь новый альбом целиком.

«Музыка захватывает нас. Мы чувствуем её, поём, иногда танцуем, выпускаем и двигаемся дальше. Это мощно, уязвимо, нежно и сильно. Полное сердце, сердечная боль и всё, что между ними. Именно это для меня значит название альбома», — написала Майли.

Продажа билетов на концерты в Hollywood Bowl начнётся с предварительной продажи для держателей карт Amex 8 сентября, 9 сентября билеты появятся в предпродаже Spotify для топ-фанатов, а общая продажа стартует 10 сентября.

«Голливуд-Боул — моё любимое место, чтобы слушать музыку и видеть моих любимых артистов. Я сидела на этих местах много раз, но никогда не выходила на эту сцену. Лос-Анджелес — моё сердце, и я возвращаюсь домой», — добавила певица. Это первый студийный альбом Майли с 2023 года, когда вышел «Endless Summer Vacation». Релиз «Bass Persuades» станет первой работой певицы под сокращённым именем.

Причину смены имени она не объяснила: фанаты связывают это с ее обострившимися отношениями с отцом Билли Рэем Сайрусом и недавней смертью ее крестной матери Долли Партон, однако, вероятно, причиной мог стать ребрендинг карьеры артистки. При рождении певицу назвали Дестини Хоуп Сайрус, но в подростковые годы она сменила его на Майли.