Ровно 20 лет спустя после премьеры культового сериала Майли Сайрус вернулась к своей легендарной роли Ханны Монтаны. 24 марта 2026 года на Disney+ и Hulu вышел специальный юбилейный эпизод «Hannah Montana 20th Anniversary Special». А накануне на красной дорожке в Лос-Анджелесе уже вовсю обсуждали образ певицы, состав гостей и семейные фото. Lifestyle-обозреватель Павлос Позидис собрал самые яркие детали этого события: от звездного состава и признаний в романах с коллегами по Disney до скандала со Starbucks.

Вечером 23 марта 2026 года театр El Capitan в Голливуде превратился в эпицентр ностальгии. Сюда съехались создатели сериала, актеры и друзья Майли, чтобы первыми увидеть спецвыпуск.

Майли Сайрус появилась на красной дорожке в сопровождении жениха, музыканта Макса Морандо. Вместе с ними пришли мама Тиш Сайрус с мужем Домиником Перселлом и старшая сестра Брэнди. Это был настоящий семейный выход: на одном из фото позировали Тиш, Брэнди и Майли.

Главным предметом обсуждения стал образ певицы: серебристое платье-кольчуга от Rabanne, под которым виднелась белая футболка с изображением Ханны Монтаны, и фирменная челка, стирающая грань между Майли и ее альтер-эго. Сама Майли с юмором отозвалась о парике из первого сезона, отметив, что для тех условий, в которых они работали, он был довольно хорош.

Эмили Осмент, сыгравшая лучшую подругу Лили Траскотт, на премьере отсутствовала. Актриса объяснила это в Instagram*: она была занята на съемках своего нового ситкома «Первый брак Джорджи и Мэнди» (спин-офф «Детства Шелдона»). В своем сообщении она поблагодарила сериал, отметив, что он научил ее дисциплине, терпению и уважению к работе в таком юном возрасте.

О чем спецвыпуск

Часовой спецвыпуск, снятый перед живой аудиторией, получился не просто интервью, а полноценным шоу. Ведущей выступила Алекс Купер, автор подкаста «Call Her Daddy». Майли исполнила культовые хиты «The Best of Both Worlds», «The Climb», а также новую песню «Younger You», написанную специально для юбилея. Кроме того, в программу вошла и «This Is the Life» — одна из любимых песен фанатов.

В одном из сегментов к Майли неожиданно присоединилась Селена Гомес, которая вернулась к образу своей героини Микайлы (соперницы Ханны) и даже надела ту самую красную шляпу. Девушки обнялись, вспомнили свои шутливые перепалки и прокомментировали, что сегодня такие шутки (например, сравнение внешности) вряд ли прошли бы в эфире.

Одним из самых захватывающих моментов стали воспоминания бывшего главы Disney Channel Гэри Марша о кастинге. Оказывается, выбор Майли на главную роль был далеко не очевидным. Решение было рискованным, но именно этот риск, по его словам, привел к созданию «настоящей звезды».

Спецвыпуск не обошелся без сенсационных признаний. Майли подтвердила, что во времена съемок у нее был роман с коллегой по Disney Channel — Диланом Спроусом («Все тип-топ, или Жизнь Зака и Коди»). Она рассказала, что Дилан был ее парнем, и с улыбкой вспомнила, как их отцы водили их на свидания.

Также она поделилась историей о том, как Тейлор Свифт попала в фильм «Ханна Монтана: Кино» в 2009 году. Создатели искали кого-то, кто органично вписался, и Тейлор не только сыграла камео, но и написала для фильма финальную песню «You’ll Always Find Your Way Back Home». Майли с похвалой отозвалась о работе Тейлор над этой композицией.

Скандал со Starbucks

Пока спецвыпуск собирал теплые отзывы, маркетинговый отдел Disney столкнулся с неожиданной реакцией фанатов. В честь юбилея Starbucks выпустил лимитированный напиток, вдохновленный сериалом. Проблема в том, что в его состав входил малиновый сироп.

Для непосвященных это кажется мелочью, но фанаты тут же вспомнили: в одном из эпизодов Ханна Монтана признается, что ненавидит малину. После случая в детстве запах малины вызывает у нее тошноту. Пользователи соцсетей были возмущены таким упущением, и этот промах стал главной темой для мемов.

Старший брат Ханны Монтаны

Еще одна история, которая всплыла благодаря юбилею, касается Джейсона Эрлза, исполнителя роли Джексона Стюарта — старшего брата Майли. Накануне премьеры актер признался в подкасте, что на кастинге солгал создателям шоу о своем возрасте.

На момент съемок первого сезона Джейсону было 28 лет, хотя его персонажу — 16. Он признался, что отчаянно боялся, что его уволят, когда секрет раскроется. Руководство Disney узнало правду только в середине первого сезона, когда также выяснилось, что актер женат.

Будет ли тур или перезапуск?

На вопрос журналистов о возможном перезапуске или туре певица дала понять, что не настроена на масштабное продолжение. «Я уже устала, — сказала Майли. — Этого и так уже слишком много». Сама певица призналась на премьере, что теперь, спустя годы, наконец может наслаждаться этим наследием без того безумного графика, который сопровождал ее в детстве.

