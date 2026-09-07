Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с программной речью на открытии Lumière Summit в Сен-Поль-де-Вансе, призвав к глобальным инициативам по защите кинематографа от угроз, связанных с социальными сетями и развитием искусственного интеллекта, сообщает Variety. В саммите, который проходит 7 сентября, принимают участие представители 65 стран, включая глав студий, политиков, режиссеров и актеров.

Макрон заявил, что индустрия переживает «радикальные изменения, которые никто не может игнорировать», и призвал страны объединиться для сохранения культурного наследия. «Наша идентичность — это истории, — сказал он. — Это наша способность писать истории, которые рассказывают, кто мы есть, и волнуют людей из разных слоев общества».

Особое внимание президент уделил влиянию соцсетей на восприятие аудитории. «Мы никогда не смотрели больше изображений, но рискуем ничего не видеть», — отметил он, предупредив, что «постоянный поток контента угрожает поглотить все, захватив наше внимание». По словам Макрона, это бросает вызов творчеству, способности находить аудиторию и мыслить. Президент также назвал внимание «экономическим ресурсом», который осваивают цифровые платформы.

Cопредседателем саммита выступил президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён, который поддержал тезисы Макрона о необходимости поддержки независимого кино. «Независимое кино важно для будущего, — сказал он. — Это гарантия устойчивого роста и источник нового воображения».

Одним из ключевых итогов саммита стало соглашение между Францией и Южной Кореей об инвестировании более 500 млн евро в производство кино и анимации на период с 2027 по 2031 год. В финале встречи участники планируют подписать Декларацию Люмьера, закрепляющую «принципы нового многостороннего подхода к кино и кинематографу».

Среди участников саммита — глава Netflix Тед Сарандос, руководители Disney Дана Уолден и Алан Бергман, председатель NBCUniversal Донна Лэнгли, президент Sony Pictures Том Ротман, актеры Джордж Клуни и Энтони Руссо, президент Каннского кинофестиваля Айрис Кноблох, а также топ-менеджеры HBO, Paramount, Mubi и других крупных компаний.