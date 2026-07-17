Основатель российского стритвир-бренда Marcelo Miracles Марк Родовский 14 июля выложил ролик, в котором без предисловий сказал, что бизнес на грани закрытия, начав со слов «нам ******». Бренд называют кумиром зумеров, а самого Родовского этой весной внесли в рейтинг Forbes «30 до 30», так что признание прозвучало громко. Но по-настоящему любопытна тут не сама катастрофа, а ее устройство. Бренд убивает ровно та сила, что его когда-то и создала.

«Нам ******»

Родовский обычно создает образ человека, который не ноет и решает все сам, поэтому его прямое обращение к подписчикам прозвучало тревожно. Он назвал несколько причин, и вместе они выстраиваются в довольно жесткую логику.

Началось все с людей. За последний год бренд покинула основа команды, работавшей в московском офисе. Главному дизайнеру, менеджеру по производству, который вел фабрики в Китае, и руководителю IT пришли повестки — всем в течение одного месяца. Кто-то ушел служить, кто-то уехал, передать дела никто не успел, и пришлось в срочном порядке нанимать новых сотрудников. Выстроенные за годы процессы держались на этих троих и посыпались почти сразу.

Дальше стало только хуже. Логистика подорожала, продажи упали, а подрядчики поднимают цены чуть ли не ежемесячно. Поверх лег топливный кризис в стране, из-за которого Родовский ждет подорожания вообще всего. В финале ролика он попросил аудиторию об одном — купить новый дроп, от которого теперь зависит судьба бренда в России.

Один и тот же удар

Горькая ирония в том, что в конце 2022 года, сразу после объявления мобилизации, Родовский уехал во Францию по визе талантов, а в начале 2024-го открыл в Париже собственный бутик. Тот самый переезд, который выглядел как бегство, обернулся лучшим бизнес-решением в его жизни. По собственному признанию Родовского, один парижский магазин приносит ему больше, чем все продажи в России.

И вот теперь та же мобилизация, что почти четыре года назад вытолкнула его в Париж, забирает у него московскую команду.

От рэп-тусовки до бутика с баром

Чтобы почувствовать масштаб потери, стоит вспомнить, из чего вырос Marcelo. Родовский придумал бренд в 2016 году, еще будучи школьником, а первую известность марка получила благодаря рэп-сцене. Вещи Marcelo носили OG Buda, Lizer, Flesh, Kizaru и Элджей, сам основатель диджеил и устраивал вечеринки Marcelo Mansion, а в 2024-м в шубе бренда для соцсетей снялась Дева Кассель, дочь Венсана Касселя и Моники Беллуччи. С самого начала это была не просто одежда, а тусовка, частью которой хотелось стать.

На этом вайбе бренд и начал расти, причем не столько вширь по ассортименту, сколько вглубь по образу жизни. За парижским бутиком в квартале Маре последовал московский Marcelo Miracles Shop & Bar — магазин, сросшийся с рестораном. Замысел читается легко: превратить бренд в среду, где человек не просто покупает худи, а буквально живет внутри него — ест, пьет и носит его каждый день. Родовский строил не гардероб, а стиль жизни. Горькая деталь в том, что активнее всего проект расширялся ровно до того момента, как по fashion-рынку прошел кризис.

При этом в Европе физически у Marcelo по-прежнему открыта только одна точка — тот самый бутик в Париже на Rue de Notre-Dame de Nazareth. Все прочее европейское присутствие сосредоточено в онлайне, на отдельном сайте. Разговоры о выходе в США и остальную Европу пока остаются планами, а не адресами на карте.

Семплинг вместо дизайна

Чтобы понять, что Marcelo вообще предлагает, на Родовского полезнее смотреть не как на модельера, а как на человека из музыкальной индустрии. Он диджей, выросший внутри рэп-культуры, у которой есть базовый прием — «семплинг», когда узнаваемый фрагмент чужого трека вплетают в свой. Ровно это Родовский делает с модой, причем системно. Он «семплит» коды больших домов, их силуэты и монограммы, пересобирая их под свою публику. Это его почерк, а не случайность.

Причем в одном предмете таких семплов обычно несколько. Например, тело его сумок покрыто монограммой MM (отсылка к канвасу Gucci и Louis Vuitton), а сверху на цепях свисают гроздья серебряных крестиков — готический словарь Chrome Hearts. Три чужих кода, сведенные в одну вещь.

Ярче всего этот стиль виден на сумке, которую бренд назвал Diana и оценил в 60 тысяч рублей. Это откровенная вариация Hermès Kelly — структурной трапеции с верхней ручкой и замком. Сама модель Kelly родилась еще в тридцатые годы и прославилась в 1956-м, когда Грейс Келли прикрыла ею живот от папарацци (позднее Hermès официально закрепил за сумкой название в честь актрисы).

Тут важно удержаться и от восторга, и от снобизма. Вирджил Абло построил гениальную карьеру именно на заимствованиях и переработках (вспомним его золотое «правило трех процентов»). Язык Родовского — это тоже язык диджея, который собирает произведение не из собственных нот, а из чужих семплов. И именно в этом методе, а не в самих предметах, лежит его настоящее авторство. Он силен не как изобретатель формы, а как куратор вкуса, тонко чувствующий, какие чужие коды прямо сейчас хочет носить СНГ-зумер.

Симптом, а не аномалия

Наконец, важно не воспринимать эту историю как частную драму одного предпринимателя. Родовский заявил о своем кризисе посреди общего обвала рынка. В 2025 году российский ритейл одежды покинули 27 брендов, большинство из которых были локальными. При этом новых иностранных игроков становится все меньше: если в 2024 году на рынок вышли 28 зарубежных марок, то в 2025-м — лишь 15. Marcelo здесь не исключение, а показательный кейс.

Целое поколение зумеров, выросшее на рэпе, дерзости и умении ловко создавать новое из того, что есть под рукой, оказалось растянуто между Москвой и Европой. Одной ногой они уже в Париже, но командой, корнями и производством все еще остаются дома, где сейчас тяжелее всего. Судьба Marcelo Miracles в России теперь зависит от того, разберут ли подписчики новый дроп. Еще одно ожидание «чуда», в честь которого когда-то и назвали бренд.