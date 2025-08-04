Марго Робби («Барби», «Волк с Уолл-Стрит») находится на ранней стадии переговоров о присоединении к ремейку фильма «Атака 50-футовой женщины». Об этом сообщает Variety.

Проектом занимается студия Warner Bros., а режиссером выступает Тим Бёртон («Уэнздей», «Битлджус»). Если сделка состоится, Робби не только сыграет главную роль, но и выступит сопродюсером проекта вместе со своими партнёрами по компании LuckyChap Томом Акерли и Джози Макнамарой.

В феврале стало известно, что Бёртон работает над новой версией научно-фантастического хоррора 1958 года. Фильм рассказывает о богатой наследнице, которая после встречи с пришельцами превращается в гиганта и мстит неверному мужу. Бёртон, создатель «Кошмара перед Рождеством», планирует выступить режиссёром и продюсером вместе с Эндрю Миттманом и Томми Харпером. Кай Долбашян станет исполнительным продюсером. Первый черновик сценария написала Гиллиан Флинн («Исчезнувшая»), но из-за других проектов она покинула команду. Сейчас ищут нового сценариста, а участие Робби в качестве актрисы будет зависеть от финальной версии.

Этот потенциальный проект объединит двух ключевых партнёров Warner Bros. Студия стремится продолжать сотрудничество с LuckyChap после ошеломительного успеха «Барби» — самого кассового фильма 2023 года ($1,45 млрд) и рекордсмена за 100-летнюю историю Warner Bros. Студия подписала с LuckyChap многолетний контракт на приоритетное сотрудничество.

Робби, трижды номинированная на «Оскар», в феврале 2025 года появится в экранизации «Грозового перевала» от Эмеральд Феннелл. LuckyChap также разрабатывает новый фильм «Одиннадцать друзей Оушена», переговоры о режиссуре ведёт Ли Айзек Чун («Ураган»).

Тем временем Warner Bros. в 2024 году добилась успеха с сиквелом «Битлджус Битлджус» — долгожданным продолжением классики 1988 года. Несмотря на 40-летний перерыв между двумя частями, фильм собрал $452 млн в мировом прокате.