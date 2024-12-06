6 декабря на кинофестивале «Зимний» в Москве пройдет премьера сибирского хоррора «Шаман». RTVI публикует отрывок из фильма.

Главный герой — шаман, который является проводником между миром духов и миром людей. К нему приходят гости и просят исполнить их желания, а шаман не имеет права им отказать. Одну из ролей в картине исполнила актриса Марина Федункив, известная по ролям в комедийных шоу и сериалах. В «Шамане» же она играет женщину, которая просит шамана избавить ее с помощью магии о родимого пятна на лице, так как уверена, что из-за него не сможет найти счастья. Шаман исполняет ее желание, но духи Нижнего мира всегда просят что-то взамен за услугу.

«Наш фильм — мистическая драма о людях, их жизни, желаниях и пороках. В фильме „Шаман“ мы показываем проявление зла в обычном человеке, в виде его порочных желаний и чувств, которые полностью захватывают человека и толкают его на безрассудные, иррациональные поступки. Мы хотим помочь зрителю познать себя, помочь преобразить свой внутренний мир. Надеемся, что наш фильм побудит зрителя подумать о смысле жизни, добре и зле», — объяснил режиссер фильма Михаил Мерзликин.

Фестиваль «Зимний» продлится до 7 декабря. За неделю киносмотра были показаны такие картины как «Гирокастра» — последний фильм Юрия Арабова, «Агния» Павлы Стратулат, «Чувства» Виктории Мокеровой, «День недели — любой» Алены Званцовой и многие другие.