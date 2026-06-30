В Москве благодаря фестивалю «Театральный бульвар» заметно увеличилось количество горожан, которые стали интересоваться театром. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил народный артист РФ, председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков.

«Театральный бульвар» в этом году проходит в третий раз. Программа насыщенная, а сам фестиваль в прошлом году посетили два миллиона человек. Я очень благодарен за его создание и проведение Сергею Семеновичу Собянину. И вы знаете, многие люди, у которых не получалось сходить в театр или они были в театре очень давно, в эти два года заметно увеличилось количество людей, которые стали приходить и любить театр«, — рассказал Машков.

Он также подчеркнул, что Москва является абсолютным театральным лидером мира. «Театр — самое живое место и единственное место, где чудо еще сохранилось», — заключил председатель Союза театральных деятелей.

Фестиваль проходит в рамках городского проекта «Лето в Москве», главная тема которого в этом году — «Время быть вместе». Проект объединяет людей разных поколений вокруг общих ценностей, позволяет стать ближе не только с родными, но и со всем городом на прогулках, культурных и спортивных мероприятиях, благотворительных акциях, а также прямо рядом с домом во всех округах столицы. В этом году «Театральный бульвар» также приурочен к 150-летию театральных деятелей.