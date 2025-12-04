Музей русского импрессионизма анонсировал выставочную программу на 2026 год, который станет десятым для культурной институции. В планах выставка, посвященная феномену карнавалов и маскарадов, проект, посвящённый частной художественной школе Елизаветы Званцевой, и экспозиция «Закрытые фонды», которая сосредоточится на сложной судьбе искусства первой половины XX века.

Экспозиция «Под маской», которая будет работать с 12 февраля по 24 мая, представит панораму празднеств — от придворных балов до домашних вечеров — через работы Владимира Маковского, Сергея Судейкина, Абрама Архипова и других художников. Выставка охватит целое столетие и включит произведения из собраний Государственной Третьяковской галереи, ГМИИ им. Пушкина, Ярославского художественного музея и других институций.

Карнавал в парке культуры и отдыха
Борис Тимин

Летом музей превратится в лабораторию модернизма, представив проект, посвящённый частной художественной школе Елизаветы Званцевой. С июня по октябрь посетители смогут увидеть, как в её мастерских, где преподавали Лев Бакст, Мстислав Добужинский и Кузьма Петров-Водкин, формировался облик петербургского авангарда. В экспозиции работы ведущих педагогов будут соседствовать с произведениями их учеников — от известных Елены Гуро и Михаила Матюшина до редко выставляемых авторов, чьи работы прибудут из региональных музеев по всей стране.

В Царском селе. Осенью. Около 1917.
Фавста Шихманова

Завершит юбилейный год осенняя выставка «Закрытые фонды», которая сосредоточится на сложной судьбе искусства первой половины XX века. Проект, запланированный с октября 2026 по январь 2027 года, расскажет о художниках, чьё творчество столкнулось с цензурой и «отменой» после революции 1917 года. В центре внимания окажутся произведения мастеров, чьи работы на десятилетия оказались в музейных запасниках, включая Аристарха Лентулова, Юрия Анненкова и Роберта Фалька.

Нищий. 1924
Роберт Фальк

Помимо трёх крупных проектов в Москве, музей расширит географию своей деятельности. В 2026 году запланированы выставки в Ростове Великом, Великом Новгороде, Владивостоке и Твери. Музей также укрепит свои научные позиции, выступив в марте организатором всероссийской конференции «Оценка эффективности / эффективность оценки», посвящённой системам оценки качества музейной работы. Конференция пройдёт совместно с Союзом музеев России и при поддержке Европейского университета в Санкт-Петербурге.

В настоящее время, до 25 января 2026 года, в музее продолжает работу выставка «Свой человек. Владимир Гиляровский» — масштабный проект о легендарном репортёре и его времени, где живописные полотна Владимира Маковского, Александры Экстер и Александра Дейнеки дополнены историческими артефактами из собрания Политехнического музея.