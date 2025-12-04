Музей русского импрессионизма анонсировал выставочную программу на 2026 год, который станет десятым для культурной институции. В планах выставка, посвященная феномену карнавалов и маскарадов, проект, посвящённый частной художественной школе Елизаветы Званцевой, и экспозиция «Закрытые фонды», которая сосредоточится на сложной судьбе искусства первой половины XX века.

Экспозиция «Под маской», которая будет работать с 12 февраля по 24 мая, представит панораму празднеств — от придворных балов до домашних вечеров — через работы Владимира Маковского, Сергея Судейкина, Абрама Архипова и других художников. Выставка охватит целое столетие и включит произведения из собраний Государственной Третьяковской галереи, ГМИИ им. Пушкина, Ярославского художественного музея и других институций.

Летом музей превратится в лабораторию модернизма, представив проект, посвящённый частной художественной школе Елизаветы Званцевой. С июня по октябрь посетители смогут увидеть, как в её мастерских, где преподавали Лев Бакст, Мстислав Добужинский и Кузьма Петров-Водкин, формировался облик петербургского авангарда. В экспозиции работы ведущих педагогов будут соседствовать с произведениями их учеников — от известных Елены Гуро и Михаила Матюшина до редко выставляемых авторов, чьи работы прибудут из региональных музеев по всей стране.

Завершит юбилейный год осенняя выставка «Закрытые фонды», которая сосредоточится на сложной судьбе искусства первой половины XX века. Проект, запланированный с октября 2026 по январь 2027 года, расскажет о художниках, чьё творчество столкнулось с цензурой и «отменой» после революции 1917 года. В центре внимания окажутся произведения мастеров, чьи работы на десятилетия оказались в музейных запасниках, включая Аристарха Лентулова, Юрия Анненкова и Роберта Фалька.

Помимо трёх крупных проектов в Москве, музей расширит географию своей деятельности. В 2026 году запланированы выставки в Ростове Великом, Великом Новгороде, Владивостоке и Твери. Музей также укрепит свои научные позиции, выступив в марте организатором всероссийской конференции «Оценка эффективности / эффективность оценки», посвящённой системам оценки качества музейной работы. Конференция пройдёт совместно с Союзом музеев России и при поддержке Европейского университета в Санкт-Петербурге.

В настоящее время, до 25 января 2026 года, в музее продолжает работу выставка «Свой человек. Владимир Гиляровский» — масштабный проект о легендарном репортёре и его времени, где живописные полотна Владимира Маковского, Александры Экстер и Александра Дейнеки дополнены историческими артефактами из собрания Политехнического музея.