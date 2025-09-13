Андрей Рубин стал известен благодаря своему мастерству в реставрации старых советских холодильников. Его работы привлекают внимание коллекционеров и любителей ретро-техники по всей России, а также вдохновляют на новое восприятие привычных бытовых предметов.

Андрей Рубин, мастер из Санкт-Петербурга, стал одним из самых известных реставраторов советских холодильников. Его уникальное ремесло привлекло внимание множества людей, заинтересованных в восстановлении старой бытовой техники. Рубин превращает «убитые» холодильники эпохи Советского Союза в стильные и рабочие изделия.

Среди популярных моделей, которые он реставрирует, — холодильники «ЗиЛ», «Мир», «Саратов» и другие. Мастеру удается вернуть технику к жизни, а порой он даже добавляет ей современного шарма, обновляя цветовые решения. Так, старинный холодильник «ЗиЛ» в новом исполнении сохранил винтажный вид, но при этом стал более стильным.

По словам Рубина, главное в его работе — любовь к холодильникам. «Если не любишь холодильники, ничего не получится. В них есть душа», — убежден мастер.

Холодильники, восстановленные Рубиным, можно встретить не только в частных квартирах, но и в музеях, кафе и ресторанах по всей России. Мастер даже открыл свой собственный музей ретрохолодильников, где демонстрируются его работы. Каждая из них — уникальный пример внимательного подхода к старой, но очень ценной технике.