В Берлине задержан 47-летний гражданин Казахстана, подозреваемый в шпионаже в пользу российской разведки. Об этом сообщает Генпрокуратура Германии, пишет Tagesschau.

По данным следствия, мужчина по имени Сергей К. действовал как минимум с мая 2025 года, работая на российские спецслужбы из Берлина. Немецкие правоохранители считают, что подозреваемый фотографировал объекты, которые считал важными с военной или стратегической точки зрения, а затем пересылал снимки куратору в российской разведке.

Среди его целей были правительственные здания и ведомства, служебные автомобили политиков, объекты силовых структур, военные колонны на автобанах — в том числе техника одной из стран НАТО, — а также компании, связанные с оборонной промышленностью, в частности разработчики беспилотников и робототехнических систем.

Следователи отмечают, что, судя по результатам анализа телефона, Сергей К. снимал преимущественно общедоступные объекты, однако юридически это не исключает уголовной ответственности за агентурную деятельность. Факт съемки военной техники страны НАТО добавляет к обвинению возможное нарушение Статута о войсках НАТО.

Особую обеспокоенность у следователей вызвало другое: по имеющимся данным, подозреваемый предложил куратору сформировать группу и провести диверсию на территории Германии. «Я готов на все», — якобы заявил он своему связному.

Сергей К. был задержан во вторник и в тот же день доставлен к следственному судье Федерального суда, который должен решить вопрос о заключении под стражу.

В мае 2025 года в Мюнхене прошел судебный процесс по делу трех граждан с паспортами России и ФРГ, которых обвиняли в шпионаже «в пользу Кремля» и планировании атак на объекты критически важной военной инфраструктуры и промышленности.

Обвинение считало, что все трое якобы собирали секретные сведения о нефтеперерабатывающем заводе в Баварии и американской военной базе, а также планировали атаки на здания и объекты инфраструктуры, связанные с немецкой программой помощи Украине. Мужчин арестовали в апреле 2024 года в Баварии.

В октябре 2025 года главаря группы приговорили к шести годам колонии, в том числе за планирование диверсий и участие в боевых действиях на востоке Украины в составе «вооруженной пророссийской группы». Суд также установил, что он планировал диверсию в Германии — сход поезда с рельсов. Двое его сообщников получили полгода и год условно. Следствие считает, что все трое работали в интересах российских спецслужб.