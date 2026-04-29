Главная проблема на фронте заключается в том, что ВСУ не испытывают нужды в беспилотниках. Об этом «Ленте.ру» заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

По его словам, большинство БПЛА, которые использует Украина, производится в Европе.

«Если даже они носят названия украинские, то это аналоги зарубежных. Допустим, “Лютый” — это аналог турецкого “Байрактара”. Украинцы все время называют наш беспилотник “Герань” иранским названием “Шахед”. Здесь взаимопроникновение идет. Думаю, там и израильская тема присутствует, потому что Израиль поставляет им, как Зеленский обмолвился, и Patriot, и радиолокационные станции различного плана. Всем миром оснащают по большому счету», — сказал Дандыкин.

Производство ведется в Праге, Прибалтике, Британии и Германии, отметил эксперт. Он также привел данные Минобороны России, согласно которым к этому процессу привлекаются в том числе украинские беженцы.

«Характеристики разные. Бывают и самолетного типа, и квадрокоптеры. Если говорить о немецких, то это продвинутые беспилотники. Если мы говорим об искусственном интеллекте, то это малая восприимчивость для средств РЭБ, и, конечно, есть беспилотники на оптоволокне — они тоже им поставляют. То есть в беспилотниках они не испытывают нужды. Это самая главная проблема и на фронте, и в дальней зоне, что мы видим и по Севастополю, и по Туапсе, и даже до Екатеринбурга долетают», — отметил эксперт.

С каждым месяцем импортные БПЛА, поступающие на Украину, становятся все более совершенными — как по скорости и дальности, так и по количеству взрывчатки, добавил Дандыкин.

В марте издание The Atlantic писало, что глава Rheinmetall Армин Паппергер назвал украинских производителей дронов «домохозяйками». В статье отмечалось, что Украина в 2023 году произвела менее 150 тыс. дронов, в 2024-м — уже более 1 млн, в прошлом году — 4 млн, а в 2026-м ожидается удвоение выпуска.

По утверждению The Atlantic, Украина производит так много дронов, что богатые страны Европы, Азии и Ближнего Востока выстраиваются в очередь, чтобы их купить. Позднее Паппергер извинился перед Киевом за свои слова.