Высокая загрузка отелей в майские праздники становится причиной увеличения стоимости проживания на 14-21% в сравнении с межсезоньем, но в некоторых местах гостиничные номера, наоборот, дешевеют в этот период. Об этом Life.ru заявила коммерческий директор Legenda Hotels Марина Злобина.

По ее словам, в 2026 году темп роста цен на размещение в отелях снизился. Наиболее существенное подорожание теперь происходит в пригородах мегаполисов: в Подмосковье этот показатель составляет до 8%, в Казани — до 9%, уточнила эксперт.

Основное снижение цен на размещение, по словам эксперта, наблюдается на ключевых внутренних направлениях, таких как Москва, Санкт-Петербург и Нижний Новгород, где стоимость номеров в текущем году упала на 2-7%. Аналогичная ситуация наблюдается на южных направлениях (например, в Краснодарском крае), где этот показатель составил 6%.

Чтобы в таких условиях добиться максимальной выгоды, клиентам стоит заняться поиском и бронированием номеров заранее, посоветовала Злобина.

По данным аналитики, самыми доступными ценами в майские праздники отличаются менее востребованные направления, расположенные на удалении от центральных регионов, сообщила отельер.

«Например, Иркутск, который часто служит отправной точкой для поездок на Байкал, несмотря на рост стоимости размещения до 6% в годовом выражении, остаётся более выгодным по сравнению с другими месяцами — экономия может достигать 17%», — пояснила она.

По ее словам, в праздничный сезон четырехзвездочные отели в крупных городах могут сталкиваться с оттоком клиентов — в таком случае размещение может обойтись на 13-15% ниже стандартной стоимости.

Помимо этого, эксперт порекомендовала не упускать из виду и заведения, расположенные вне туристических центров при наличии комфортной транспортной инфраструктуры. При этом, отметила Злобина, общая динамика региональных цен может не соответствовать положению дел в популярных отелях, отличающихся высоким качеством услуг.