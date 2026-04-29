Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что налоговая служба страны заблокировала попытки вывода за границу миллионов долларов со счетов, связанных с приближенным пока еще действующего премьера Виктора Орбана — Анталом Роганом, сообщает Reuters со ссылкой на публикацию политика в соцсетях.

По словам Мадьяра, речь шла о суммах в «миллиарды форинтов» (1 млрд венгерских форинтов эквивалентен чуть более $3 млн), а поводом для блокировки транзакций стало подозрение в отмывании денег.

Политик также сообщил о заморозке счетов «нескольких подставных лиц», связанных с уходящим правительством, и призвал банки усилить контроль за соблюдением законодательства. Однако, кроме публичного заявления, Мадьяр не предоставил никаких доказательств.

«Любой — будь то государственный орган или банк — кто не будет действовать в соответствии с буквой и духом закона, предстанет перед венгерской системой правосудия», — заявил Мадьяр.

Венгерская полиция в ответ на запрос Reuters сослалась на еще идущее расследование по подозрению в сокрытии незаконно полученных средств и отказалась раскрыть имена подозреваемых.

О том, что окружение проигравшего парламентские выборы Орбана пытается вывести активы из страны, стало известно на прошлой неделе. По данным Guardian, для этих целей использовались в том числе частные самолеты. Кроме того, издание утверждало, что некоторые венгерские олигархи вывозят семьи из страны, а чиновники изучают возможность получения американских виз. Орбан официально сложит полномочия 5 мая.