Евросоюз рассматривает возможность ужесточения условий предоставления Украине кредита на сумму 90 млрд евро, привязав часть выплат к непопулярной налоговой реформе для бизнеса. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Речь идет о 8,4 млрд евро в рамках так называемой макрофинансовой помощи, которую планируется выделить в 2026 году. Эти средства критически важны для Киева в рамках поддержания боеспособности ВСУ.

Обсуждаемые странами Европы условия касаются упрощенной системы налогообложения, которая изначально создавалась для самозанятых и малого бизнеса и позволяет платить всего 5% с оборота. Согласно предложению, компании с годовой выручкой свыше четырех миллионов гривен, работающие по этой схеме, должны будут перейти на уплату НДС по ставке 20%.

По оценкам украинского Минфина, это принесет в бюджет более 40 млрд гривен ежегодно. Министерство финансов и крупнейшие доноры Украины давно настаивают на реформе, считая льготный режим нагрузкой на военный бюджет, искажением конкуренции и питательной средой для теневой экономики.

Одновременно Киев пытается убедить МВФ как минимум отложить аналогичное требование в рамках отдельной кредитной программы объемом более 8 млрд долларов. Фонд уже выдал по ней 1,5 млрд долларов, следующий транш около 700 млн долларов остается под вопросом.

Украина, как пишет Bloomberg, пропустила мартовский дедлайн по внесению соответствующих изменений в законодательство и теперь должна уложиться до июня, когда состоится очередной обзор программы. На весенних заседаниях МВФ в апреле украинские чиновники и представители фонда обсуждали возможность переноса введения НДС для самозанятых примерно на год. Фонд продолжает настаивать на том, чтобы парламент принял ужесточение НДС до июня.

27 апреля Минфин заявил, что в ближайшее время внесет соответствующий законопроект в Раду, однако перспективы его принятия оцениваются как невысокие.

Представитель Еврокомиссии сообщил, что ЕК «неустанно работает» над завершением меморандума о взаимопонимании, который определит условия финансирования Украины, но озвучить подробности отказался. По его словам, ЕС всегда координирует «повестку реформ с МВФ, и сейчас это тоже так». Цель — завершить переговоры «как можно скорее с амбициозной повесткой реформ для укрепления экономики Украины» и ускорить ее интеграцию в ЕС, добавил представитель.

Между тем налоговые изменения крайне непопулярны в украинском обществе, а их продвижение осложняется противостоянием между парламентом и президентом Владимиром Зеленским, отмечает Bloomberg.

В начале 2026 года Верховная рада открыто проигнорировала президента, отказавшись менять налоговый режим, в том числе расширять перечень иностранных посылок, облагаемых НДС, — еще одно требование МВФ. Офис президента, в свою очередь, обвинил Минфин в чрезмерной уступчивости фонду.

Новые условия затронут лишь малую часть всего пакета помощи: основная его часть — около 60 млрд евро — приходится на оборонную поддержку и никаких требований в этой ситуации не выдвигается.

Выплаты долгое время блокировал премьер Венгрии Виктор Орбан, однако его поражение на парламентских выборах в начале апреля открыло путь к перечислению средств Украине до конца текущего квартала.

При этом, подчеркивает Bloomberg, даже если Киеву удастся выиграть время сейчас, в ходе переговоров о вступлении в ЕС ему все равно придется привести налоговую систему в соответствие с европейскими нормами, включая отмену ряда льгот. Пока же международные доноры могут рассмотреть альтернативные меры для пополнения бюджета и сокращения теневой экономики, отмечает один из источников агентства.