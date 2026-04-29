Деятельность треш-стримеров должна быть ограничена на законодательном уровне. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов в разговоре с «Лентой.ру».

Он призвал признать треш-стримеров «людьми вне закона» и обратил внимание, что в своих эфирах они занимаются хулиганством в общественном пространстве, а также могут обращаться к зрителям с призывами к противоправным поступкам.

«Если треш-стримеры будут подлежать некоему административному, а некоторые даже и уголовному наказанию, то в интернете станет лучше», — сказал депутат.

Председатель комитета по защите семьи Нина Останина, в свою очередь, напомнила, что многие подобные блогеры демонстрируют своей аудитории опасные действия, чтобы получить миллионные просмотры ради заработка. Такую тенденцию она назвала опасной и согласилась с тем, что обычные зрители могут «неосознанно» попробовать повторить увиденное.

Глава комитета также призвала сотрудников Роскомнадзора заняться более пристальным изучением контента, который производят треш-стримеры.

В январе Нина Останина обратилась в Следственный комитет и Генпрокуратуру с просьбой вмешаться в ситуацию с жительницей Санкт-Петербурга, которую треш-стримеры пытали ради донатов на камеру. Депутат отметила, что полиция не приняла меры в связи с происходящим, так как девушка якобы была не против истязаний. По мнению родственников петербурженки, та находилась под воздействием наркотиков.

В феврале суд приговорил треш-стримера Юрия Кузнецова, известного как «Эль Капитан», к 10,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима по делу о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. По версии следствия, мужчина создал условия для употребления запрещенных веществ посторонними лицами в доме на Пионерской улице в Санкт-Петербурге.

Госдума приняла закон о запрете треш-стримов и штрафах для их участников в июле 2024 года. В положениях документа оговаривается, что подобные эфиры относятся к информации, запрещенной к распространению на территории России.