Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина попросила глав СКР и Генпрокуратуры вмешаться в ситуацию с юной петербурженкой, которую треш-стримеры пытают перед камерой ради донатов. По ее словам, полиция отказалась принимать меры, потому что девушка якобы не против истязаний. Копии обращений имеются в распоряжении RTVI.

Поводом для обращения Останиной к руководителю Следственного комитета России Александру Бастрыкину и генпрокурору Александру Гуцану стало видео краснодарских треш-стримеров. Судя по роликам, молодые люди принимают заказы зрителей на издевательства над девушкой и выполняют их в прямом эфире за деньги: например, бьют, прижигают кожу зажигалкой и наносят другие травмы.

По словам родственников девушки, ее «увезли» из Санкт-Петербурга в Краснодар и там держат в квартире на улице Мурата Ахеджака, чтобы «пытать и унижать». Мать и сестра петербурженки поехали ее забрать, но «не смогли привести в чувство и уговорить покинуть квартиру». Они считают, что их родственница находится под воздействием наркотиков.

Обращение в полицию ни к чему не привело: сотрудники правоохранительных органов сочли, что жертва треш-стримеров добровольно согласилась на истязания и поэтому нет оснований принимать какие-то меры.

Останина в своих обращениях к главе СКР и генпрокурору напомнила, что ведение треш-стримов является отягчающим обстоятельством по 10 статьям УК РФ. Она расценивает позицию полиции как «бездействие», а обращение блогеров с девушкой — как «грубое нарушение прав и причинение увечий».

«Комитет отмечает недопустимость сложившейся ситуации и необходимость незамедлительной реакции компетентных органов на противоправные действия с целью обеспечения защиты пострадавшей от преступных посягательств на ее жизнь и здоровье», — пишет депутат.

Бастрыкина она просит инициировать процессуальную проверку на соответствие действий полиции нормам УПК и взять ее под личный контроль, а Гуцана — «провести проверочные мероприятия и принять меры прокурорского реагирования».

В июле 2024 года Госдума приняла закон о запрете треш-стримов. За его нарушение предусмотрены штрафы в размере до 1 млн рублей — и для участников, и для организаторов трансляции. Кроме того, в УК РФ были внесены поправки, в соответствии с которыми треш-стрим считается отягчающим обстоятельством преступлений, совершаемых в эфире.

«Если человек избивает кого-то — это одно, а если он целенаправленно снимает это на камеру и потом тиражирует на многомиллионную аудиторию — это другое. По сути, он наносит вред не только пострадавшему, но и тем людям, которые это видео посмотрели. Ломает их психику», — пояснял участвовавший в разработке законопроекта депутат от партии «Единая Россия» Владимир Самокиш.

Бастрыкин еще в 2023 году предлагал ввести ответственность за треш-стримы — причем не только для их участников, но и для тех, кто делает донаты. Он подчеркивал необходимость принять меры против «потребителя данной продукции, готового платить и тем самым стимулировать ее создание и распространение».