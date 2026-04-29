В Новосибирске начальника отдела организации карантинных мероприятий областного Управления ветеринарии 43-летнего Сергея Тура обнаружили в его личном автомобиле с огнестрельным ранением, сообщил источник «Сибирского экспресса». При этом вдова чиновника Елена заявила NGS.RU, что у него «отказало сердце» из-за нагрузки, связанной с работой.

Как пишет «Сибирский экспресс», незадолго до смерти Тура в его отделе начались проверки. Канал поясняет, что Управление ветеринарии, в частности, отвечало за ограничения, введенные в регионе в марте 2026 года из-за распространения среди животных пастереллеза, которые обернулись массовым изъятием и забоем домашнего скота.

Жена Тура связала его смерть с работой и рассказала, что из-за подорванного здоровья он недавно он взял больничный.

«Он вчера умер, отказало сердце. Это связано с работой, напрямую с ней связано. Большая моральная и физическая нагрузка, большая ответственность. Он ушел на больничный и так получилось», — сказала Елена.

Она добавила, что в связи с произошедшим приезжали следователи и участковый.

UPD: о том, что Тур был найден с огнестрельным ранением в машине, также пишет BFM.ru со ссылкой на источник. «Предварительно, смерть не носит криминальный характер», — сообщил собеседник издания.

На прошлой неделе на фоне накопившихся претензий по работе и, в частности, упреков в недостаточном обеспечении ветеринарной безопасности был отправлен в отставку министр сельского хозяйства Новосибирской области Андрей Шинделов.

Незадолго до отставки, в разгар резонансной ситуации с уничтожением скота он убежал от потерявшей все свое поголовье владелицы подсобного хозяйства в селе Новоключи Светланы Паниной.

Блогер и телеведущая Виктория Боня в своем нашумевшем обращении к президенту Владимиру Путину в соцсети упомянула изъятие скота у сибирских фермеров. Эту тему она назвала одной из «наболевших», о которых, по ее мнению, умалчивают в отчетах главе государства. Она обвинила подчиненных Путина в том, что они из страха «врут» ему о происходящем в стране. Ролик за сутки собрал миллионы просмотров и сотни тысяч лайков.

Телеведущий Владимир Соловьев позднее в эфире с Боней заявил, что президента «в России народ любит, а не боится». «Поэтому народ выходит, когда куда-то едет Путин. Он замечает, останавливает машину, выходит общаться с народом», — сказал он.