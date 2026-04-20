В Новосибирской области, где под предлогом опасного заболевания забили фермерский скот, отправлен в отставку министр сельского хозяйства Андрей Шинделов. Об этом объявил на оперативном совещании губернатор Андрей Травников, сообщает пресс-служба регионального правительства. Шинделов привлек внимание СМИ, когда убежал от потерявшей все свое поголовье владелицы домашнего хозяйства.

Поводом для увольнения стали накопившиеся претензии по различным направлениям работы, в том числе срывы в реализации программы комплексного развития сельских территорий и недостаточный уровень ветеринарной безопасности, пояснил Травников.

«Впервые за многие десятилетия мы допустили на территорию области опасные заболевания животных. Объявляю о принятом решении заранее, в связи с тем, что блок, за который отвечает Андрей Викторович Шинделов, особенно в условиях начала посевной, паводкоопасного и пожароопасного периода, критически важный», — заявил он.

Кандидатуру преемника министра, который также является заместителем председателя областного правительства, должны согласовать в четверг, 23 апреля.

Андрею Шинделову 52 года, он имеет образование инженера-педагога, ученую степень кандидата технических наук и звание доцента. Также окончил магистратуру по дисциплине «Государственное и муниципальное управление», пишет NGS.RU.

С июня 2024 года, будучи первым замглавы регионального Минсельхоза, Шинделов исполнял обязанности министра вместо своего шефа Евгения Лещенко, который покинул пост по состоянию здоровья. В августе того же года он официально занял должность руководителя ведомства.

В середине марта нынешнего года на фоне острой ситуации с массовым истреблением скота в области Шинделов оказался в центре скандала, когда убежал от жительницы села Новоключи Светланы Паниной. Женщина, по ее словам, в результате этих мероприятий потеряла около 200 голов крупного и мелкого скота, в том числе трех верблюдов, причем животных забрали, когда ее не было дома.

После этого Панина добивалась встречи с министром, но ей отказывали, ссылаясь на его плотное расписание. Когда же она сумела прорваться к Шинделову и потребовала показать постановление об уничтожении скота, тот просто убежал от нее по коридору.

«Вы что думаете, я это так оставлю? <…> Я голодная буду через месяц, за свет мне нечем будет заплатить. Что вы убегаете-то? В туалете еще спрячьтесь от нас, от граждан. Бессовестно!» — пристыдила его Панина.

Позднее на встрече с журналистами Шинделов заявил, что режим ЧС в связи с распространением среди животных пастереллеза действует в области с 16 февраля. При этом в самом Минсельхозе ранее сообщили, что режим ЧС «введен в начале марта».

О завершении изъятия скота из-за вспышки пастереллеза в правительстве региона отчитались 21 марта. Там сообщили, что всего насчитывается 189 семей, лишившихся своего поголовья, из них 113 на тот момент получили выплаты.

По словам Травникова, общая сумма выплат фермерам составила 40,3 млн рублей, что включает социальную выплату в связи с утратой семейного дохода за первый месяц и компенсацию за изъятый скот. Например, семья из пяти человек получит 835,2 тыс. рублей, сказал губернатор.

Изъятие скота у фермеров в Новосибирской области стало одной из тем, которые затронула в своем нашумевшем апрельском обращении к президенту Владимиру Путину блогер, бывшая звезда телешоу «Дом-2» Виктория Боня. Она сказала, что сама росла в деревне и знает, «что такое скот для села, — это жизнь».

Политолог Михаил Виноградов ранее не исключил, что скандал вокруг изъятия скота в Новосибирской области может привести к отставке главы Минсельхоза России Оксаны Лут. Он высказал мнение, что «все будет зависеть от остроты и продолжительности кризиса». В то же время эксперт отметил, что в стране «не очень приняты громкие отставки даже на фоне скандалов».