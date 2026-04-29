Утром 29 апреля в Каргалинском районе Актюбинской области Казахстана упал беспилотник. Об этом сообщают Mash и «Курсив». Полиция проводит проверку.

По словам местных жителей, около 8:30 они услышали грохот от падения тяжелого предмета, после чего, по данным BAQ.kz, прогремел взрыв. Предположительно, момент падения был зафиксирован на видео. Фрагменты аппарата обнаружили примерно в 2,5 км от села Алимбет — населенного пункта с населением около тысячи человек, расположенного у самой границы с Россией вблизи Орска.

От удара или возгорания беспилотника в степи загорелся сухостой на площади около 500 кв. м. Сотрудники ДЧС области выехали на место и потушили пожар.

«Объект обнаружен вне территории населенного пункта. Все обстоятельства происшествия устанавливаются», — сообщили в пресс-службе Департамента полиции Актюбинской области, добавив, что ведомство совместно с уполномоченными службами проводит проверку фрагментов аппарата.

По данным телеграм-канала Mash, речь идет об украинском дроне, связав инцидент с атаками на приграничный Орск тем же утром. Телеграм-канал Shot также утверждает, что это украинский БПЛА, отмечая, что он рухнул «в 10 километрах от границы с Россией». Казахстанские власти о происхождении беспилотника официально не сообщали.

Это далеко не первый подобный случай на западе Казахстана. За последние полтора года беспилотники падали здесь как минимум шесть раз: в феврале и марте 2025 года — в Бокейординском и Таскалинском районах Западно-Казахстанской области, в марте 2025 года фрагменты БПЛА находили в Жанибекском районе дважды за два дня, в октябре 2025 года в Бурлинском районе зафиксировали взрыв беспилотника неизвестного происхождения, а в марте 2026 года очередной дрон упал на западе республики, сообщает КазТАГ.