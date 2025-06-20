В российский прокат вышел фильм «Материалистка» от Селин Сон, создательницы «Прошлых жизней» — тихой мелодрамы-фаворита прошлого наградного сезона об экспатах и ностальгии. В центре внимания новой картины Сон и студии A24 опять любовный треугольник. Но теперь это жители Нью-Йорка, которые в битве между расчётом и эмоцией в отношениях выбирают третьего лишнего. В кадре в этом разбираются актёры Дакота Джонсон, Крис Эванс и Педро Паскаль — новый любимец интернета. Киножурналист Федор Быков разбирает, как фильм подсластил горькую пилюлю сценария постановщицы, которая препарирует современные отношения, но всё равно даёт верить в любовь.

О чём фильм

Сотрудница брачного агентства, «профессиональная сваха» Люси (Дакота Джонсон), зарабатывает тем, что подбирает пару обеспеченным жителям Нью-Йорка, отчаявшимся в свиданиях. На предсвадебном вечере клиентки Люси встречает перспективную партию — миллионера Гарри (Педро Паскаль). Она называет его «единорогом», так как шанс встретить такого мужчину равен возможности встретить волшебного коня: Гарри умен, красив, богат, воспитан и действительно готов к браку. Ему не нужны своднические услуги девушки — он сразу заинтересовался именно ею.

Ситуацию усугубляет появление бывшего парня Люси, Джона (Крис Эванс), который подрабатывает официантом на этой же свадьбе. Джон по-прежнему влюблён в неё, только вот в жизни у него не все гладко: он живет в коммуналке, тщетно строит актерскую карьеру и берется за не самые перспективные подработки, чтобы хоть как-то выжить в большом городе. Вспоминая о совместном прошлом с Джоном и заманчивом будущем с Гарри, Люси предстоит сделать выбор. Не забывая при этом о работе, которая подкидывает всё новые сюрпризы.

Кто создатели

«Материалистка» — второй совместный проект студии A24 и режиссёра-сценаристки Селин Сон. Их предыдущая работа, «Прошлые жизни», — эмоциональная история несостоявшейся любви повзрослевших корейских подростков, встретившихся в Нью-Йорке спустя почти пятнадцать лет. Картина стала фестивальным бриллиантом, собравшим в 2024 году номинации от «Золотого глобуса» до «Оскара», но оставшимся без наград.

Что в кадре

Нью-Йорк в кино исследовали бесконечно: в комиксах, интеллигентских комедиях Вуди Аллена, ромкомах Норы Эфрон, грязном городе Мартина Скорсезе в «Таксисте». «Материалистка», исполненная в комфортных тонах, не претендует на новое слово в изучении мегаполиса, погружая зрителя в знакомые пейзажи после необычного начала. A24 продвигает фильм как романтическую комедию, но в нём есть свои особенности.

Кажется, что Люси проживает жизнь протагонистки среднего класса (с парадно-выходным платьем Prada и огромной сумкой-тоутом на каждый день), которой не грозит большая драма. Пиком её проблем может стать выбор между двумя мужчинами — расчетливым миллионером и бедным, но добрым экс-бойфрендом. Что их будет объединять, а что разделять? На какие безумства они будут готовы пойти ради любви?

Начинаясь будто бы невинным развлечением в духе «Свадебного переполоха», фильм ставит достаточно серьезные вопросы — кого и почему мы выбираем себе в партнёры? Как продолжать любить человека, если в паре у вас остались обсуждения стоимости парковки и жилья? Это стало камнем преткновения развития пары Люси и Джона, с которым сталкивались множество пар на самом деле.

Сценарий фильма постепенно ставит неудобные вопросы, хирургически фокусируясь на не самых удобных деталях отношений. Как далеко готов зайти человек в поиске идеальной пары? Как он себя поведёт, если раз в жизни всё пойдёт по плану? Пойдет ли он навстречу «единорогу» или выберет понятное будущее в связке с социально близким человеком?

Люси сделает свой выбор, но в реальности у зрителей будут разные ответы. Это проявляется прямо сейчас: в западном сегменте TikTok зрительницы критикуют (!) выбор вымышленной героини, называя его пропагандой. Не в этом ли сила качественного сценария, способного провоцировать на споры?

Ромкомы — «новый черный». Но есть нюанс

Журналисты и критики в прошлом году отмечали повторяющийся паттерн авторского и зрительского кино — любовные треугольники. В авангарде этой темы помимо самой Сон и «Прошлых жизней» встал ее муж, Джастин Курицкес. Такие наиболее заостренные столкновения были в «Претендентах» Луки Гуаданьино (как раз сценарий Курицкеса). В 2025-м похожие состязания были в «Микки-17» Пон Джун Хо, где героиня выбирала между двумя Робертами Паттинсонами.

Подтема любовных треугольников — частый приём романтических комедий, о новом расцвете которых говорят и в Голливуде, и в России. Фильмы этого жанра стали вызывать больший интерес в том числе в связи с изменившимися социальными ролями мужчин и женщин. Зрители продолжают пересматривать картины 20-летней давности и обсуждать их в соцсетях и блогах, но формируют запрос на другие эмоциональные акценты. Прошлые «рельсы» уже не актуальны в эпоху новой этики, чистому жанровому развлечению места почти нет.

Это показывают кассовые сборы, которые кидает то в жар, то в холод. Недавние примеры: «Кто угодно, только не ты» с Сидни Суини и Гленом Пауэллом (прокатный хит), а также «Без обид» с оскаровской лауреаткой Дженифер Лоуренс (не собрал). Добавим деконструкцию жанра в «Зависнуть в Палм-Спрингс» (не заработал), а также «Безумно богатых азиатов» (заработал).

Четвертая часть «Дневника Бриджет Джонс» — эталонного жанрового образца — удивила зрителей сменой интонации к финалу фильма. Похожий трюк, но со своей стороны, проделывает и «Материалистка». Стартуя в духе серий раннего «Секса в большом городе», в итоге фильм не предлагает чистое развлечение, стараясь совместить рациональное и эмоциональное. Это может оттолкнуть зрительниц, пришедших посмотреть на красавчика Педро Паскаля, главного героя больших и малых экранов прямо сейчас. Шутка ли, у него в один год четыре больших проекта — «Одни из нас», «Фантастическая четвёрка: Первые шаги», «Эддингтон», «Дикие истории».

В современной нестабильной экономической и политической обстановке, что западные соцсети коротко называют эпохой рецессии, оправдан рациональный подход ко всему, в том числе и к поиску пар. Сон не постеснялась сыграть на повышение и ввела в сюжет изнасилование и сталкинг, с которым могут столкнуться девушки и сегодня. Есть ли в расчетливом подборе партнера с такими опасными ставками место для любви? За счёт обращения к историческим примерам сценаристка оставляет форточку для положительного ответа. Ведь, как писал поэт, «лучше уж так сдохнуть, чем никого никогда не любя».