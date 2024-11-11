С 5 по 7 декабря в Казани пройдет четвертый архитектурно-градостроительный форум «Казаныш». Перед гостями выступят более 250 спикеров, включая 60 иностранных экспертов. RTVI делится списком архитектурных проектов, которые покажут на форуме.

«Башня дракона», самое длинное здание в мире (Ханой, Вьетнам)

Авторы проекта: бюро Dewan Architects + Engineers

Это здание в Ханое имеет извилистую, органическую форму, напоминающую тело дракона — важную для вьетнамской культуры фигуру. Спроектированный как самое длинное здание в мире, комплекс площадью более 700 000 квадратных метров будет включать министерские вестибюли, конференц-залы и общественные места: детскую, библиотеку, супермаркет, рестораны и учебный центр. Победитель премии Global Design & Architecture Awards в категории «Смешанное использование». Авторами проекта выступили архитекторы из бюро Dewan Architects + Engineers.

Арт-центр в тропиках «Zoma» (Эфиопия)

Авторы проекта: художник Элиас Симе и куратор центра Мескер Ассегед

Уникальный проект, который объединяет в себе искусство, экологизм и традиционную африканскую архитектуру. В оформлении здания традиционные формы эфиопских хижин тукуль пересекаются с современным подходом к проектированию, а в качестве главных материалов используются глина, дерево и камень. Центральная часть здания выполнена в виде куполообразной конструкции, напоминающей крыши традиционных построек. Под волнистыми сводами центра разместились выставочные залы, библиотека, детский центр и другие общественные пространства. Проект реализовывал творческий дуэт из художника Элиаса Симе и куратора Мескер Ассегед.

Павильон-облако «Cloud Pavillion» (Бразилия)

Авторы проекта: бюро Arquitetos Associados

Выставочный павильон, который состоит из металлического каркаса, обтянутого полупрозрачной тканью — такое решение создает иллюзию парения и подчеркивает воздушность всей конструкции. Благодаря отражающим элементам здание меняет облик в зависимости от угла освещения, а использование светопроницаемых материалов уменьшает потребность в искусственном освещении. Павильон также «дышит» за счет естественной вентиляции. Авторы проекта — бюро Arquitetos Associados во главе со знаменитым бразильским архитектором Бруно Санта Сесилией.

Парящий над пустыней «Мост жизни» (Иран)

Авторы проекта: бюро Studio Eiraji

Это не просто мост, а целое общественное пространство, соединяющее два популярных парка в Тегеране и предоставляющее людям место для прогулок, встреч и отдыха. Основу моста составляет конструкция из трех ярусов: верхний ярус обеспечивает панорамные виды, средний предназначен для прогулок, а нижний служит комфортным пространством для отдыха в тени. В качестве главных строительных материалов выступают дерево и сталь, что обеспечивает долговечность конструкции и визуальную гармонию с природой. Мост спроектировало бюро Studio Eiraji, которое возглавляет архитектор Джавад Эйраджи.

Дом с крышей-волной «Termeh Commercial Office Building» (Иран)

Авторы проекта: архитекторы Фаршад Мехдизаде, Ахмад Батайеи

Коммерческое здание в историческом городе Хамадан. Главная особенность проекта — необычная крыша-волна, которая соединяется с тротуаром одного из самых протяженных проспектов в городе. Здание также имеет сложный фасад с узорными панелями, при разработке которых авторы проекта Фаршад Мехдизаде и Ахмад Батайеи вдохновлялись традиционной иранской техникой вышивки терме. Внутренние пространства обустраивались с акцентом на свет и естественную вентиляцию, а широкие атриумы создают комфортные условия для работы.

Мегадом «The Line» длиной 170 км (Саудовская Аравия)

Авторы проекта: правительство Саудовской Аравии

Один из самых амбициозных градостроительных проектов современности. The Line — это линейный город, являющийся частью масштабного проекта NEOM в северо-западной части Саудовской Аравии. Его цель — создать новый стандарт урбанизации, сочетающий устойчивое развитие, передовые технологии и экологическую гармонию. Город представляет собой узкую полосу длиной 170 километров, шириной всего 200 метров и высотой около 500 метров с зеркальными фасадами, отражающими окружающую пустыню. Для удобства жителей проект разделят на автономные модули, каждый из которых будет обеспечивать резидентов всеми необходимыми услугами в радиусе пяти минут ходьбы.