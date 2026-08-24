Герцогиня Сассекская Меган Маркл ведет переговоры об участии в третьем сезоне сериала Гая Ричи «Джентльмены» (The Gentlemen) на Netflix, сообщает Deadline со ссылкой на источники. Переговоры находятся на ранней стадии, поскольку сериал пока не продлен на третий сезон, однако это считается вероятным. Второй сезон выходит 3 сентября.

Роль для Маркл пока не определена. Если сделка состоится, это станет ее возвращением к актерской карьере после роли в сериале «Форс-мажоры» (Suits). Кроме того, Маркл и принц Гарри имеют контракт на первую очередь с Netflix, в рамках которого у них находятся в разработке несколько проектов. Представители стриминга и герцогини от комментариев отказались.

Новости о возможном кастинге появились на фоне заявления пары о возвращении в Великобританию на длительный срок — после шести лет жизни в Калифорнии. Ранее Маркл уже появлялась в эпизоде австралийского шоу MasterChef и снялась в камео в фильме Amazon MGM Studios «Близкие личные друзья».

Сериал «Джентльмены» — спин-офф одноименного фильма Гая Ричи 2019 года. В центре сюжета — Эдди (Тео Джеймс) и Сьюзи (Кайя Скоделарио), которые управляют криминальной империей отца. В актерский состав также входят Дэниел Ингс, Джоэли Ричардсон, Винни Джонс, Хью Бонневилль и другие. Производством занимаются Moonage Pictures и Miramax Television.