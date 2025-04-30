С 26 по 29 июня 2025 года в арт-парке Никола-Ленивец в 11 раз пройдет фестиваль «Архстояние Детское». Тема этого года — «Всё включено».

В этом году фестиваль «Архстояние Детское» объявил открытый конкурс впервые сразу в 7 номинациях. В нём приняли участие более 500 детей. Авторские проекты победителей будут адаптированы, масштабированы и реализованы на фестивале.

В номинации «Гори-гори ясно» победил 12-летний Вадим Шаталов из Усть-Лабинска, предложивший в качестве объекта для сожжения конструкцию из дерева и соломы в виде огня. 12-летняя Мунира Насырова из Москвы представила ГАЗ-66, или так называемую шишигу, яркой меховой машиной с дискоболами: грузовик-сцена будет декорирована именно по её проекту. «Рисунки от скуки» на крекерах — от бабушкиного ковра до звездного неба — подарили 14-летней Злате Лукиной из Абинска победу в соответствующей номинации. Воплотить и масштабировать идею поможет иллюстратор Тим Яржомбек.

Москвич Тимофей Ястребов победил в номинации «Фильм, фильм, фильм», вместе с папой придумав сценарий анимационного фильма об оживающем лесе и тайной вечеринке животных после «Архстояния». Реализацию возьмет на себя школа анимации МХПИ. Яркий и эклектичный эскиз наряда для всей семьи от 9-летней петербурженки Алины Кавери покорил жюри своей концепцией: все эмоции в семье переживаются вместе и сотканы, как единый костюм на всех. Изготовит мини-коллекцию, в котором семья Алины сможет дефилировать на фестивале, Министр глупых идей.

В конкурсе на лучшую туристическую тележку, важный и обожаемый атрибут фестиваля, первое место досталось 8-летнему Грише Шаги из Чехова: благодаря его проекту можно побывать в пасти крокодила и даже поспать там, не боясь комаров. Ну а прицеп с хвостом делает тележку еще более утилитарной. 8-летняя Есения Лукина из Краснодарского края написала честный рассказ о слезах и страхе нового, проиллюстрировала его и победила в нашей книжной номинации. Сочинение Есении, ставшее для нее настоящей терапией, будет сверстано и издано в диджитал-формате.

В этом году художниками выступят семьи — династии: Инфанте-Коноваловы, Беловы, Кочуркины, Голицыны-Челоянц и Островские-Кагаровы. Все они порассуждают на сложные темы, которые неизбежно поднимаются в семье: добро и зло, можно и нельзя, щедрость и жадность и так далее.

«Табу-этика»

Платон Инфанте и Дарья Коновалова-Инфанте

Арт-объект от семьи, представляющей четыре поколения художников, включая классика российского лэнд-арта, состоит из табуреток (высота самой большой — пять метров) в абсурдных конфигурациях. Здесь и метафора хорошо «сколоченной» семьи, и утвержденные на кухне правила этики и табу. Игра слов, как имитация детской речи, задает дисбаланс устойчивости, приглашая к исследованию.

«Обитель»

Михаил Белов

Пространственная инсталляция основоположника «бумажной архитектуры» станет местом, укрывшись в котором — от буйства стихии, городского хаоса или жизненных неурядиц — разные поколения обретут кров и душевный покой. Это универсальное игровое пространство, где возрастные границы стираются.

«Открытость-закрытость»

Антон, Дарья и Пётр Кочуркины

В работе многолетнего куратора «Архстояния» и его семьи, благодаря которой появился детский фестиваль, противопоставляются, но взаимодействуют два пространства. Первое — подземное укрытие, олицетворяющее интровертное состояние, где помещается только один человек. Он сможет наблюдать через перископ за внешней «экстравертной» зоной — лужайкой, где могут находиться и общаться множество людей.

«Я ТЫ»

Гоша, Иван и Лиза Голицыны, Маша и Наталья Челоянц

Что если всмотреться в окружающих людей, как в зеркала, и через эти отражения увидеть себя? Рассуждают представители династии, объединяющей творцов в жанрах от живописи, графики и скульптуры до видео, музыки и перформанса. Дополненные звуком массивные зеркальные местоимения в чистом поле помогут нащупать личные границы, лучше понять и принять себя и внешний мир.

«Микро и макро»

Александра Островская, Федя и Катя Кагаровы

Сайт-специфик объекты в технике скульптурного вязания вилатаж о связи между внутренним и внешним мирами. Зритель может выбрать разный опыт наблюдения за небом и за собой: от стремления к коллективу до потребности в уединении. В создании примут участие представители династии художников и дизайнеров в трех поколениях.