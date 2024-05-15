Во Франции 14 мая состоялось торжественное открытие 77-го Каннского кинофестиваля. О том, как прошел первый день мероприятия и какие события на Лазурном побережье уже привлекли внимание общественности и журналистов, — в материале RTVI.

Накануне фестиваля в Каннах появились слухи о том, что французское издание Mediapart готовит сенсационный репортаж в котором якобы будут представлены, связанные с харассментом обвинения в адрес неких представителей французского кинобизнеса. Однако представители издания эту информацию опровергли.

«В течение последних нескольких дней некоторые [СМИ], в том числе серьезные, предположили о существовании „списка“ предполагаемых акторов сексуализированного насилия, который Mediapart собиралась опубликовать. Очевидно, что это ложь. Накануне Каннского кинофестиваля медиа-спектакль выглядит жалко», — заявила редакция Mediapart.

Директор Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо в интервью Variety заверил, что он и президент Канн Айрис Кноблох позаботились о том, чтобы на 77-м кинофестивале не было никаких явных «красных флагов». Фремо также отметил, что продолжающаяся «полемика» не имеет ничего общего с мероприятием.

«В прошлом году, как вы знаете, было несколько спорных моментов, мы это проработали, и поэтому в этом году мы решили провести фестиваль без подобной полемики, чтобы убедиться, что главный интерес для всех нас здесь — это кино», — заявил он.

Еще одним моментом, который все еще может омрачить праздник кинематографа, стала ситуация с социальными выплатами волонтерам кинофестиваля. В этом году ожидаются забастовки персонала самого кинофестиваля: профсоюз Sous les écrans la dèche, который включает в себя сотни работников фестивалей, открыто призывает к манифестациям.

Организация протестует на фоне ожидаемых изменений в трудовой политике, в результате которых пособия по безработице сократятся более чем вдвое.

«Столкнувшись с этой ситуацией, мы надеемся, что решения будут найдены, и готовы создать условия для долгосрочного диалога, чтобы поддержать их», — говорится в заявлении организаторов Каннского фестиваля, опубликованного на фоне угрозы забастовок.

По данным Deadline, в забастовках могут принять участие около 200 технических работников фестиваля.

Кинофестиваль открыла картина Квентана Дюпье «Второй акт» с Луи Гаррелем и Леа Сейду в главных ролях. Работа француза, как и другие его сюрреалистичные комедии, была тепло встречена публикой, хоть фильм и не участвует в основном конкурсе.

В 2023 году кинофестиваль открывала картина «Жанна Дюбарри» с Джонни Деппом в главной роли, что вызвало возмущение общественности, так как на тот момент скандальный суд Деппа и его бывшей жены Эмбер Херд все еще активно обсуждался в медиаполе.

Тогда в соцсетях вирусился хэштег #CannesYouNot, а в постах пользователи недвусмысленно намекали на поддержку Каннским фестивалем абьюза, несмотря на решение суда, принятое в пользу актера.

В этот раз Канны, похоже, решили перестраховаться: Жюдит Годреш представит на кинофестивале свой короткометражный фильм «Я тоже» о жертвах сексуализированного насилия.

Также в первый день фестиваля почетную Пальмовую ветвь получила актриса Мэрил Стрип.

«35 лет назад, когда я приехала сюда в первый раз, я уже была матерью троих детей, мне скоро должно было исполниться 40 лет, и я думала, что моя карьера закончена. И это были вполне реалистичные ожидания для актрис в то время. Но моя мать, которая обычно была всегда права, сказала мне: „Мэрил, дорогая, все проходит так быстро, так быстро“. И это действительно так», — прокомментировала она, получив награду из рук актрисы Жюльет Бинош.

Всего на 77-ом смотре будет представлено более 100 картин, но в основном конкурсе примут участие 19 фильмов. Выбирать лучшую работу будет совет жюри, председателем которого была назначена режиссер Грета Гервиг.

В состав жюри также вошли актрисы Лили Гладстоун и Ева Грин, актеры Пьерфранческо Фавино и Омар Си, режиссеры Хирокадзу Корээда, Надин Лабаки и Хуан Антонио Байона.

Победителей фестиваля объявят в день его закрытия — 25 мая.