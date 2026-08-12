С 3 по 13 сентября в киноцентре «Октябрь» и Центре «Зотов» в Москве в двенадцатый раз пройдет Международный фестиваль документального кино «Докер». В программу вошли более 80 фильмов из 30 стран, которые будут представлены в четырех конкурсных программах и нескольких спецсекциях. Фестиваль откроется российской премьерой испанской картины «Даже если мы — острова» Кристины Родригес Пас, закроется научным кинодетективом Юлии Киселевой «В поисках сенсорной депривации».

«Реальность — сложный шифр, который каждый человек создает и читает по-своему, — говорит директор и продюсер фестиваля Ирина Шаталова. — Программа „Докера“ этого года похожа на грандиозную головоломку. Каждая работа предлагает собственный способ шагнуть в действительность: выбирает дистанцию, ритм, структуру и степень авторского присутствия. Киноязык здесь становится способом познания, благодаря которому реальность открывается во множестве слоев, но едва ли поддается окончательной расшифровке».

В основном конкурсе представлены 12 полнометражных фильмов, в том числе новая работа Сергея Карандашова «На грани. Из дорожного дневника» — единственный российский фильм в главной программе. Картина рассказывает о дагестанском враче-реаниматологе Ильясе Шарбузове, который в любой момент готов оставить дом ради пациента. Среди других участников основного конкурса — израильская «Солнечная бухта», мексиканская «Деревушка Бока Вьеха», иранский фильм «Зима пришла» и индийская картина «Ее территория».

Программный директор «Докера» Настя Тарасова отметила: «Документалистов по-прежнему волнует тема идентичности и то, как люди осмысляют ее в условиях глобализации. Еще более актуальной становится тема неоколониализма и исторической травмы. На предстоящем „Докере“ поднимаются и более конкретные вопросы: несправедливость и неравенство, влияние цифрового мира, психическое здоровье, отношения в семье и поиск себя».

В международный конкурс короткого метра вошли 12 картин из 12 стран. Россия представлена двумя работами: «Пещера грез» Марины Левашовой и «Одни» Александра Абдуляпарова.

В этом году в программе появилась новая экспериментальная секция «Докер Панк» — для документального кино, которое отказывается быть безупречным. Также на фестивале представлены секция о ментальном здоровье «Док Терапия» (шесть фильмов из России, Мексики, Испании, Дании, Германии, Норвегии, Австралии и США), программа фильмов об искусстве «Докер Арт» (16 картин) и российская программа «Док Станция» (21 фильм). Лучший фильм российской программы определят зрители.

Председателем жюри основного конкурса стал режиссер Сергей Мирошниченко, автор многолетнего цикла «Рожденные в СССР». В жюри также вошли кенийский продюсер Зиппора Кимунду и канадский оператор Кайл Сандиландс. На фестивале будут вручены девять наград, включая Гран-при, призы за лучшую режиссуру, операторскую работу, монтаж и звук.

Показы пройдут в двух московских локациях — киноцентре «Октябрь» и Центре «Зотов». Лучшие фильмы «Докера» также будут показаны в Санкт-Петербурге и Ярославле. Премьеры сопроводят встречи с авторами, героями и членами съемочных групп, а также профессиональные дискуссии.