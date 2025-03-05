В московской галерее ART&BRUT проходит выставка BLOOM, в которой приняли участие молодые художники. Над представленными в экспозиции проектами авторы работали в течении четырех месяцев в резиденции BLOOM ArtLab.

Авторы, отобранные по итогам опен-колла, четыре месяца активно работали над своими проектами под руководством ведущих деятелей искусства из России и Европы, а также кураторов и преподавателей ММОМА, Третьяковской галереи, Royal College of Art и других институций.

Графическая серия Егора Корягина вдохновлена мотивами кино, жанровыми клише и азиатскими традициями, где темнота не только пугает, но и одушевляется, наполняясь иронией и надеждой. Екатерина Абламская в проекте Symbionts исследует будущее, где природа и технологии сливаются воедино. Майя Харитонова в своей серии «Расцвет» использует образ цветка как метафору человеческой души, проходящей через три стадии трансформации: застывание в прошлом, разрушение и открытость к изменениям.

Sasha Palm в проекте «Дорога домой» обращается к древним мифам и сказаниям, переосмысляя их через современные медиаформаты. Анастасия Джан в своем проекте «Ведьма» исследует архетип женщины, обращаясь к древним культурам и их представлениям о женственности. Используя медь, материал, традиционный для древних культур, художница подчеркивает связь времен, передавая тепло и созидательную силу женского начала.

В рамках выставки также BLOOM запланирована публичная программа: артист-токи художников и кураторские экскурсии.