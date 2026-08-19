В столице завершилась VIII Московская неделя интерьера и дизайна, которая собрала около 1,3 тыс. участников из 13 стран и привлекла миллион гостей. Впервые свои национальные экспозиции представили Индия и страны Северной Африки. Мероприятие прошло в ЦВЗ «Манеж» в рамках проекта «Лето в Москве». Очно на площадке работали 450 компаний, еще 46 — зарубежные производители из 12 стран. Темой сезона стала «Бесконечность цвета».

Центром экспозиции стал стенд «Сделано в Москве» площадью 180 кв. м, объединивший 80 столичных брендов. Его концепция строилась вокруг архитектурной метафоры: пять башен символизировали разные направления дизайна — от мебели и декора до искусства и производств. Пятая башня, вдохновленная главным зданием МГУ, объединила все направления, представив Москву как площадку для встречи производителей, дизайнеров и архитекторов.

Одной из главных премьер недели стала дебютная коллекция мебели певицы Кати Айовы, созданная совместно с Woodi. Дизайн-студия Angelina Askeri Interiors впервые представила предметы из латуни, костяного фарфора и натурального камня для компании Vetvi. Бренд Svoy art показал лимитированную серию светильников «Эмити» в коллаборации с архитектором Дарьей Васильковой. Компания Homebody продемонстрировала новое кресло, которое еще не появилось на сайте бренда.

Международную программу дополнили проекты «Нити» (Индия) и «Караван» (Северная Африка), посвященные традиционным ремеслам и культурному обмену. В деловой программе выступили около 200 экспертов из России, Беларуси, Египта, Индии, Турции и ОАЭ. Основатель Cairo Design Week Хишам Махди, впервые посетивший Москву, отметил масштаб мероприятия и выразил надежду на совместные проекты с российскими дизайнерами.

За четыре дня работы в «Манеже» провели 33 экскурсии для более 1,1 тыс. посетителей. Городская программа продолжится до конца августа: более 30 событий пройдут на площадках по всей Москве.

Участники выставки нашли новых партнеров: Element реализовывала продукцию в среднем на 500 тыс. рублей в день, Dzadza получила предложение о сотрудничестве от MR Group, «Луб» заключил договор о реализации авторских верстаков, а 33 lab — о коллаборации с мебельным брендом.

Московская неделя интерьера и дизайна сохранила бесплатный формат для экспонентов: 59% участников — субъекты малого и среднего предпринимательства, 88,6% из которых — микропредприятия.