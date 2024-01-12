Актер Милош Бикович («Холоп», «Отель Элеон») сыграет в третьем сезоне популярного сериала HBO «Белый лотос». Об этом сообщает издание Variety.

Помимо Биковича, каст сериала пополнили еще четыре новых актера: Кристиан Фридель («Зона интереса», «Вавилон-Берлин»), Моргана О’Рейли («Злые мамочки», «Привязанные к дому»), Лек Патравади («Мы верим в семью», «Нанг Нуан») и Шалини Пейрис («Ковчег»). В сериале также появятся и актеры, снимавшиеся в предыдущих сезонах: Лесли Бибб, Дом Хетракул, Джейсон Айзекс, Мишель Монахэн и Паркер Поузи.

В центре сюжета — посетители роскошного курорта «Белый лотос», где происходят загадочные и порой абсурдные ситуации. Подробности нового сезона пока не сообщаются, но известно, что съемки ппройдут на острове Самуи и в Бангкоке.

В 2023 году сериал «Белый лотос» был награжден премией «Золотой глобус» как «Лучший мини-сериал», также награждена была Дженнифер Куллидж, исполнившая одну из ключевых ролей во втором сезоне. Первый сезон получил 23 номинации, а второй — 20 номинаций на премию «Эмми».