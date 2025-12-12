Одной из национальных целей является рост доли креативных индустрий в экономики страны до 6% ВВП к 2030 году. В 2024 году арт-индустрия закреплена как отдельная отрасль в рамках Единого плана по достижению национальных целей развития России до 2030 года. Несмотря на то, что доля валовой добавленной стоимости (ВДС) арт-индустрии в общей ВДС креативной экономики сравнительно невелика (около 2%), отрасль обладает высоким потенциалом роста. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Решетников в ходе встречи с представителями арт-индустрий. Участники обсудили ключевые направления развития арт-индустрии как самостоятельной и перспективной отрасли креативной экономики.

По словам министра, в России накоплены уникальные культурные активы, ценность которых будет сохранена в долгосрочной перспективе. Задача государства — создать условия для раскрытия потенциала этой сферы.

«С 2021 года прирост ВДС арт-индустрий составил порядка 11%. А их вклад в общий показатель всей креативной экономики составляет около 2%. Цель к 2030 году — сохранить показатель на уровне 2,3%», — подчеркнул Максим Решетников.

В рамках дискуссии были выделены три основных блока вопросов обсуждения с экспертами. Первый блок — формирование четких «правил игры» для взаимодействия арт-индустрии и экономики в целом, включая определение границ отрасли и оценки результатов работы всех ее участников. Второй блок — оценка текущего состояния и поиск точек роста, где ключевую роль играет вовлечение как профессионального сообщества коллекционеров, так и новой массовой аудитории. Третий блок вопросов направлен на выявление барьеров и факторов ускорения развития, таких как создание креативных кластеров, реализация междисциплинарных проектов с музеями и цифровой сферой, а также тиражирование успешных региональных практик, способствующих территориальному брендингу.

«Необходимо вместе с экспертами определить границы сектора и проработать практические задачи. В их числе — выделить основные особенности сектора, пути формирования высокой добавленной стоимости, потенциальные возможности для привлечения инвестиций в современное искусство», — акцентировал Максим Решетников.

Министр предложил сосредоточиться на максимально предметном обсуждении с опорой на практический опыт участников рынка. Кейсы и понимание закономерностей развития индустрии со стороны экспертов критически важны для формирования эффективной и работоспособной системы государственной поддержки, добавил он.

«Это первый подход к „оцифровке“ арт-индустрий, как части креативной экономики. Такие отраслевые встречи с представителями уже стали традиционными и помогают определить опорные точки развития и донастроить регуляторику секторов. Итоги таких обсуждений лягут в основу практических действий и найдут отражение в Стратегии развития креативной экономики до 2036 года», — отметила заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

В ходе совещания Ассоциация галерей представила результаты исследования арт-индустрии, выполненного совместно с «Пачоли Консалтинг» в 2024-2025 годах. Экспертами, в частности, были сформулированы определения арт-индустрии и арт-рынка, описан субъектный состав и выявлены ключевые узлы, обеспечивающие функционирование и развитие отрасли. Так, по их данным, в отрасли, например, занято порядка 113 тысяч человек.

«Эта важная системная встреча с теми, кто представляет профессиональное сообщество культуры, чтобы поговорить про арт-индустрию не только с точки зрения культуры, а с точки зрения экономики. Мы озвучили ряд барьеров и точки роста для арт-индустрии, основываясь на исследовательских данных и реальной оценки ситуации в отрасли», — прокомментировала основатель ЦСИ Винзавод, член Правления Ассоциации Галерей Софья Троценко.

Участники также рассмотрели ключевые вопросы развития арт-индустрии: необходимость комплексного подхода к отраслевой политике, использование креативного потенциала искусства в государственном и региональном развитии, пополнение музейных коллекций современным искусством, правовые аспекты интеллектуальной собственности и статуса современных художников, условия производства и показа работ, а также международное продвижение и экспорт российских художников.

Во встрече также приняли участие председатель попечительского совета благотворительного фонда «ОМК-Участие», основатель «Выкса-фестиваля», меценат Ирина Седых, академик, президент Российской академии художеств, директор ММОМА, заслуженный деятель искусств РФ Василий Церетели, программный директор Дома культуры «ГЭС-2» и фонда V—A—C Алиса Прудникова и другие.