В арт-платформе Cube.Moscow 6 июля откроется девять новых выставок современного искусства. Крупнейшая из них — коллективная выставка [minimalia] под кураторством Романа Шалганова, подготовленная галереей M.A.R.S.H.

Центральный объект экспозиции — скульптура художника Романа Ермакова «Вперед за билетом!», созданная в коллаборации с МТС Live. Она изображает зрителя, спешащего за первым билетом.

В рамках выставки куратор Роман Шалганов совместно с авторами обращается пересечению художественных практик минималистов и концептуалистов.

На выставке будут представлены работы таких художников, как: Роман Ермаков, Надежда Войнова, Денис Крюков, Илья Качаев, Михаил Рубанков, Элина Марусова, Иван Хрящиков, Илья Пономарев, Мика Зон, Михаил Молочников, Тина Шибалова, Михаил Чулов и Joy.

Новую коллективную выставку «Пути им ведомы» представит галерея «Небеса». В своих работах художники показывают, как на человека влияют сказки, былины, понятия о добре и зле, национальные и религиозные традиции, которые неизбежно вплетаются в бессознательное и есть в каждом из нас.

Тема выставки «Тишина пробела» галереи «КультПроект», в экспозиции которой представлены работы художников Алексея Ланцева, Евгении Буравлевой и Егора Плотникова, — движение от лирической абстракции к реалистическому пейзажу и воспоминаниям о несуществующих ландшафтах.

В галерее Cube.Market представят персональную выставку Марины Пчеляковой «По дороге домой». В своей новой серии она обращается к теме цикличности человеческой жизни.

В экспозиции «Идеальный материал» от MSCA Gallery представлены работы выпускников Московской школы современного искусства на различные темы: от обманчивости добродетели и поиска своего «я» до желания перестроить события прошлого. Каждый из художников по-разному проявляет свою идентичность и метод.

Название проекта Future-in-the-past от галереи Artocratia.ru обыгрывает лингвистическую форму английского времени, где мы меняем глагол, когда согласуем времена прошлого и настоящего. Участники этой коллективной выставки показывают в своих работах состояния на стыке прошлого и будущего.

Художница Серафима Сажина в своем новом проекте «От нашего взгляда не могут укрыться улыбки» для галереи «Триптих» рассказывает историю неких «Существ», с которыми происходит странная трансформация. В экспозиции представлены холсты, на которых художница, используя эстетику японской манги, рассказывает истории перевоплощения и встречи с неизвестным.

В галерее Mon Art представят коллективную выставку «Неготовое». В своих работах художники демонстрируют свои рассуждения на тему того, когда набросок становится законченным произведением.

Kupol Gallery представит выставку художника Сергея Ратчина «Границы чудес». Каждый его — путеводитель в мир ностальгии и фантазии, где старые игрушки, уютные уголки дома, фрагменты детских воспоминаний переплетаются с фантасмагорическими образами и сюжетами.