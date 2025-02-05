С 5 марта по 11 мая в Московском музее современного искусства (ММОМА) пройдет выставка Евгении Тут «Медленные берега». Проект подготовлен совместно с нижегородской галереей FUTURO.

Выставка исследует собирательный образ внутреннего мира художника-путешественника, предлагая зрителю погрузиться в ментальные ландшафты, полные эмоций и визуальных впечатлений.

В условиях современного информационного перенасыщения проект «Медленные берега» приглашает к поиску внутреннего убежища, восстановлению связи с самим собой. Через мультимедийные произведения — видео, инсталляции, фотографии и графику — Евгения Тут создаёт «ментальную карту», где личные воспоминания и чувства трансформируются в универсальный язык.

Экспозиция состоит из шести разделов, плавно перетекающих друг в друга. Выставка открывается разделом, посвящённым междисциплинарному исследованию взаимосвязи пространства и письменности. Художница фиксирует свои ощущения в «дневниках», созданных с помощью пера и серии видеосъемок, сделанных во время путешествий. Серия графических работ «Путь» формирует визуальную траекторию этого путешествия, представляя собой множество точек, выстроенных в уникальные линии, создающие ощущение гудящих облаков ментальной наполненности. Завершающий раздел, «Восход над морем», символизирует искомое место сакральной встречи.