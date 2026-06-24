Госдума во втором и в третьем чтениях единогласно приняла закон о сохранении текущего порогового значения дохода в размере 20 млн рублей для освобождения от НДС при применении налогоплательщиком упрощенной системы налогообложения (УСН), передает корреспондент RTVI. Закон поддержали 378 депутатов.

«Это недостаточно радикальная мера, малый и средний бизнес в условиях меняющейся макроэкономической обстановки нужно сохранить не как источник фискальных поступлений, а как рабочие места для людей, которые сейчас не должны потерять в своих текущих доходах», — сказал RTVI зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов.

Обстановка сейчас очень непростая, поэтому важно, чтобы сохранялась максимальная стабильность на рынке труда, отметил он.

В этой связи Наумов считает, что следует пойти «на более решительные меры поддержки малого бизнеса».

«А лучшая поддержка малого бизнеса в дополнение к принятому закону — это снять с него избыточные административные нагрузки, избыточные требования, кардинально пересмотреть разного рода барьеры, которые существуют сегодня у малого бизнеса и в торговле, и в производстве», — заявил Наумов.

Он также полагает, что условия и льготы самозанятых должны получить индивидуальные предприниматели (ИП).

«Это самое ключевое для стабильной ситуации на рынке труда и сохранения уровня доходов у людей вне занятости в промышленности», — заявил собеседник RTVI.

Принятый закон устанавливает новые условия освобождения от НДС при применении УСН: при пороге доходов в 20 млн рублей за 2025—2028 годы; 15 млн рублей за 2029 год, а также 10 млн рублей за 2030 год и последующие годы.

Наряду с этим уточняется порядок перехода к исполнению обязанностей налогоплательщика НДС в случае, если налогоплательщик, применяющий УСН, утратил право на освобождение от НДС. Такая обязанность будет возникать с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором имело место превышение в течение налогового периода доходов, установленных законом.

Вместе с законом Госдума приняла постановление, где содержится поручение правительству «осуществлять мониторинг правоприменения положений закона и их влияние как на хозяйственную деятельность субъектов МСП, так и на поступления в бюджеты бюджетной системы», отметил во время обсуждения глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.