С 24 по 30 августа по Москве вновь будет курсировать мобильный кинотеатр «Кинотрак» — грузовик с большим экраном, встроенным в кузов. Каждый день машина будет останавливаться на новой площадке и превращать её в кинозал под открытым небом. Показы пройдут в рамках III Московской международной недели кино.

В прошлом году «Кинотрак» стал одним из самых необычных способов посмотреть кино на открытом воздухе в столице. За семь дней он делает семь остановок — в парках, музейной усадьбе и на киноплощадках города. В прошлом сезоне бесплатные показы посетили более 3 тысяч зрителей.

В этом году в репертуаре — экранизации классики, семейное кино, приключенческие истории и фильмы, основанные на реальных событиях. В день открытия, 24 августа, в усадьбе «Кусково» покажут «Онегина» — современную экранизацию романа Пушкина. Для семейного просмотра подготовили анимационные ленты «Изумительный Морис» и «Пёс-самурай и город кошек», а также фильмы «Буратино», «Чебурашка 2» и приключенческую историю «Моя собака космонавт». В репертуар также вошли «Хатико: самый верный друг», музыкальная картина «Звёзды мне укажут путь», основанный на реальных событиях фильм «На солнце, вдоль рядов кукурузы», военная драма «Ангелы Ладоги», «Жизнь Чака» и другие российские и зарубежные проекты.

Маршрут «Кинотрака»: 24 августа — музей-усадьба «Кусково», 25 августа — Кинопарк «Москино», 26 августа — Лианозовский парк (усадьба Алтуфьево), 27 августа — Кинозавод «Москино», 28 августа — Терлецкий парк, 29 августа — МФК «Найс Лофт», 30 августа — Измайловский парк. Показы на всех площадках проходят с 15:00 до 23:00, кроме Кинозавода «Москино» 27 августа — там сеансы начнутся с 10:00.

На каждой остановке зарегистрированных зрителей будут угощать гастрономическим попкорном от ZZPOP — со вкусом пломбира или белых грибов с трюфелем. А 27 августа на Кинозаводе «Москино» пройдёт отдельный фестиваль попкорна: к кинопоказам добавят дегустацию ещё шести вкусов — от классического солёного до попкорна в натуральном шоколаде.