Как убежать от возраста и почему современные 40-летние выглядят на 30? Ответы на эти и другие актуальные вопросы искали на прошедшей конференции «Ко-Лаб», посвященной управлению здоровьем и возрастом. В рамках дискуссий о чекапах, ЗОЖ и ментальном здоровье эксперты сошлись во мнении: мы переживаем революцию в отношении к старению. Специалист по превентивной и anti-age медицине Ильмира Гильмутдинова рассказала RTVI, почему сегодня старение — это не неизбежность, а процесс, которым можно управлять.

Молодость до 44 лет: социальный конструкт против биологических часов

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) расширила границы молодости, включив в эту категорию людей до 44 лет. Это решение отражает современные социально-демографические реалии: увеличение продолжительности жизни до 75—80 лет закономерно сдвигает и активный, трудоспособный возраст. Сегодня люди в 35—40 лет часто меняют профессии, начинают новые проекты и создают семьи, сохраняя уровень энергии, который раньше ассоциировался с более ранними годами.

Однако за этим социальным конструктом стоит биологическая реальность. С точки зрения физиологии, молодость определяется не паспортным возрастом, а функциональным состоянием организма. Её маркеры — высокие регенеративные способности тканей, оптимальный гормональный баланс, выносливость, острота когнитивных функций и низкий уровень хронического воспаления. Пик биологической молодости, как правило, приходится на 20—30 лет, после чего запускаются универсальные механизмы старения. Таким образом, к 35-40 годам человек вступает в фазу контролируемого снижения функций. Решение ВОЗ фиксирует изменившиеся общественные нормы, но не отменяет биологических закономерностей.

Почему современные тридцатилетние выглядят моложе?

Сравнение с кинообразами прошлых десятилетий наглядно показывает: современные 30-летние часто визуально моложе своих ровесников из 80-х. Причина — не в изменении природы человека, а в комплексе медицинских, социальных и технологических факторов.

Сегодня доступны регулярная диагностика, качественная стоматология и гормонозаместительная терапия. Культура образа жизни также претерпела изменения: тренды сместились от «секса, наркотиков и рок-н-ролла» к сбалансированному питанию, контролю веса и отказу от курения. Рынок уходовой косметики и эстетической медицины, включая достижения косметологии и пластической хирургии, сделал высокоэффективные методы омоложения научно обоснованными и доступными. Социальный код тоже изменился: если раньше 30-летняя женщина часто ассоциировалась с образом «матери семейства» и «хранительницы очага», то сегодня этот возраст — пик карьеры и активной социальной жизни, что диктует соответствующий, более молодежный стиль.

В будущем эта тенденция усилится. Мы движемся от лечения болезней к управлению здоровьем. Генетическое тестирование, анализ биомаркеров старения и персонализированные рекомендации уже становятся реальностью. В перспективе — развитие клеточных технологий, генетического редактирования и методов обновления теломер, что позволит не просто замедлять, а обращать вспять некоторые возрастные изменения.

Анти-эйдж: культурный тренд или научный вызов?

Старение все чаще преподносится как вызов, который нужно принять, а не как неизбежная судьба. Термины «анти-эйдж» прочно вошли в нашу жизнь благодаря нескольким факторам. Увеличение продолжительности жизни заставляет людей стремиться не просто к долголетию, а к сохранению активности и качества жизни. Государственная политика, как в рамках Национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», также поддерживает этот тренд.

Научный прогресс сыграл ключевую роль: сегодня известно, что лишь 20-30% скорости старения определяются генами, а остальные 70-80% приходятся на среду и образ жизни. Это открытие дает ощущение контроля и порождает спрос на реальные инструменты влияния на биологический возраст, который активно подогревается медиа и рекламой, культивирующими идеал «вечной молодости».

Эффективные стратегии продления молодости можно представить в виде пирамиды. Её фундамент (80% успеха) — это база, которой многие пренебрегают: регулярная физическая активность, рациональное питание, контроль стресса и полноценный сон. Следующий уровень — препараты и биодобавки с доказанной эффективностью: метформин, рапамицин, сенолитики, витамин D, Омега-3 и митохондриальные суплементы. Вершину пирамиды составляют технологии будущего, которые уже появляются: клеточные терапии, экзосомы, пептиды и передовые физиотерапевтические методы.

Долголетие без привилегий: сила простых привычек

Может показаться, что правильное питание, здоровый сон и передовые технологии — удел избранных. Однако самые мощные «технологии» долголетия не требуют больших финансовых затрат и доступны каждому. Они кроются в повседневных, устойчивых привычках.

Самое эффективное — это не гонка за инновациями без фундамента, а минимальные, но регулярные действия: пить достаточно воды, ложиться спать в одно и то же время, больше ходить пешком, сокращать потребление сахара и ультраобработанных продуктов, практиковать интервальное голодание и использовать солнцезащитные средства. Это не модные советы, а научно доказанные факторы замедления старения. Не менее важно психологическое благополучие: поддержка близких, наличие хобби и маленькие радости снижают уровень стресса не хуже дорогостоящих ретритов. Статистика подтверждает: например, женатые мужчины в среднем живут дольше неженатых.

Бьюти-рутина будущего: 24/7 под контролем ИИ

Через 10 лет ежедневная рутина человека, стремящегося сохранить молодость, будет выглядеть как бесшовная интеграция цифровизации в управление здоровьем.

Утро начнется не с будильника, а с «загрузки» данных: умный матрас разбудит в оптимальную фазу сна, а гаджеты предоставят отчет об уровне ночного восстановления с персональными рекомендациями. После дыхательной практики и контрастного душа человек будет использовать полностью персонализированные средства — от зубной пасты до сыворотки для лица, созданные на основе генетического теста и текущих биомаркеров, которые отслеживает домашняя мини-лаборатория.

В течение дня рабочий стол будет оснащен устройствами для транскраниальной стимуляции, улучшающими фокус или креативность. Микропаузы для нейро-релаксации и занятия спортом в умном костюме, отслеживающем биомеханику, станут нормой. Вечером освещение в квартире будет автоматически переходить в режим, подавляющий синий спектр, а сеанс в камере с инфракрасным светом поможет восстановить мышцы и митохондрии.

Ключевое отличие такой рутины — ее проактивность. Система на основе ИИ не будет ждать проблем, а, анализируя тренды (например, постепенное повышение давления), заранее скорректирует нагрузку, сон и питание, обеспечивая круглосуточный персональный контроль над здоровьем.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции