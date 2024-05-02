На платформе Steam вышла новая российская игра Indika. Ее разработкой, длившейся четыре года, занималась команда Odd Metter, а издателем выступила студия 11 bit studios.

Indika — это фантастическая АА-адвенчура. Главная героиня — молодая монахиня Индика — покидает стены обители и отправляется в «судьбоносную одиссею на поиски самой себя» по России конца XIX века. Ее спутником на этом непростом пути выступает «дьявол в человеческом обличье». Разработчики отмечают, что вдохновлялись романами Достоевского и Булгакова.

Indika доступна к покупке на платформе Steam. До конца месяца она также должна появиться на PS5 и Xbox, точная дата пока не сообщается.

На сервисе Metacritic игра получила 79 баллов из 100, а на OpenCritic 68 из 100. К достоинствам игры критики отнесли фотореалистичную графику и общую кинематографичность картинки, а также уместный черный юмор. Среди минусов называют неудобное управление и посредственный геймплей.