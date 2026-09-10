С 26 сентября по 4 октября в Москве в третий раз пройдет Московская книжная неделя — девятидневный городской фестиваль, организованный издательством Ad Marginem и сервисом Яндекс Книги. В программе более 150 событий на площадках по всему городу. В этом году фестиваль становится платформой для запуска новых книжных проектов.

Участниками недели станут более 60 издательств, книжных магазинов, библиотек, музеев, баров, кофеен и кинотеатров. Кульминацией станет Московская независимая книжная ярмарка, которая пройдет 3 октября в ЦТИ «Фабрика». В прошлом году фестиваль объединил 46 издательств на 50 площадках, мероприятия посетили более 15 тысяч человек.

В программе — презентации новинок от 30 издательств, среди которых Ad Marginem, «Новое литературное обозрение», Издательство Музея «Гараж», V—A—C Press, «Альпина», Издательский дом ВШЭ и другие. Запланированы книжные клубы, ридинги, экскурсии по литературным местам Москвы, телемосты с зарубежными авторами (Ли Цзюань, Стюарт Джеффрис, Срджан Валяревич, Лу Дагерман), кинопоказы, выставки и детская программа.

Впервые пройдут книжный рейв, книжный стендап, книжный аукцион и книжный забег. Совместно с Школой дизайна ВШЭ запускается образовательная программа «Школа книжного дела». Также можно будет посетить редакции и типографии в дни открытых дверей.

К открытию фестиваля Ad Marginem выпускает книгу Хосе Ортеги-и-Гассета «Миссия библиотекаря». 25 сентября, в день рождения издательства, ее можно будет получить бесплатно на вечеринке в ЦТИ «Фабрика».