На сайте 46-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) объявили программы основного конкурса и категории «Русские премьеры». Объявлен также состав членов жюри 2024 года.
Судить фильмы основного конкурса будут турецкий режиссер Хусейн Карабей, актриса Елена Лядова и режиссер Игорь Волошин, а возглавит жюри исландский режиссер, продюсер и актер Фридрик Тоур Фридрикссон. В качестве жюри «Русских премьер» выступят продюсер Александр Акопов, актриса и режиссер Татьяна Лютаева и режиссер Андрей Зайцев.
Фильмы-участники основного конкурса:
- «21 рубин» (21 rubies), реж. Чиприан Мега, Румыния;
- «Всe вскроется» (All will be revealed), реж. Петер Кеглевич, Австрия;
- «Выжить в мо…» (Alive in mo…), реж. Григоре Бекет, Республика Молдова, Россия, Румыния;
- «Дыхание холода» (Cold sigh), реж. Нахид Азизи Седиг, Иран;
- «Лесной царь» (The erl-king), реж. Горан Радованович, Сербия, Болгария;
- «Мартин читает Коран» (Martin reads the Quran), реж. Юрий Сауле, Германия;
- «Меж псом и волком» (Between dog and wolf), реж. Мурат Дюзгюноглу, Турция;
- «Нирвана» (Nirvana), реж. Асиф Ислам, Бангладеш;
- «Пришелец» (Alien), реж. Иван Соснин, Россия;
- «Стыд» (Shame), реж. Мигель Сальгадо, Мексика, Катар;
- «Шлимазл» (Schlamassel), реж. Силке Эндерс, Германия.
Участники конкурса «Русские премьеры»:
- «Евгений Телегин», реж. Виктор Тихомиров;
- «Лгунья», реж. Юлия Трофимова;
- «Мужчина и женщина», реж. Владимир Котт;
- «Надо снимать фильмы о любви», реж. Роман Михайлов;
- «Невада», реж. Анна Тюрина, Матиас Муса;
- «Семь черных бумаг», реж. Анатолий Колиев;
- «Хуже всех», реж. Александра Кармаева;
Объявлены также фильмы открытия и закрытия фестиваля. Начнется киносмотр с картины «Открытое небо» мексиканских режиссеров Марианы и Сантьяго Арриага, а завершит фестивальную неделю кинокомикс «Майор Гром: Игра» режиссера Олега Трофима.