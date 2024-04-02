На сайте 46-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) объявили программы основного конкурса и категории «Русские премьеры». Объявлен также состав членов жюри 2024 года.

Судить фильмы основного конкурса будут турецкий режиссер Хусейн Карабей, актриса Елена Лядова и режиссер Игорь Волошин, а возглавит жюри исландский режиссер, продюсер и актер Фридрик Тоур Фридрикссон. В качестве жюри «Русских премьер» выступят продюсер Александр Акопов, актриса и режиссер Татьяна Лютаева и режиссер Андрей Зайцев.

Фильмы-участники основного конкурса:

«21 рубин» (21 rubies), реж. Чиприан Мега, Румыния;

«Всe вскроется» (All will be revealed), реж. Петер Кеглевич, Австрия;

«Выжить в мо…» (Alive in mo…), реж. Григоре Бекет, Республика Молдова, Россия, Румыния;

«Дыхание холода» (Cold sigh), реж. Нахид Азизи Седиг, Иран;

«Лесной царь» (The erl-king), реж. Горан Радованович, Сербия, Болгария;

«Мартин читает Коран» (Martin reads the Quran), реж. Юрий Сауле, Германия;

«Меж псом и волком» (Between dog and wolf), реж. Мурат Дюзгюноглу, Турция;

«Нирвана» (Nirvana), реж. Асиф Ислам, Бангладеш;

«Пришелец» (Alien), реж. Иван Соснин, Россия;

«Стыд» (Shame), реж. Мигель Сальгадо, Мексика, Катар;

«Шлимазл» (Schlamassel), реж. Силке Эндерс, Германия.

Участники конкурса «Русские премьеры»:

«Евгений Телегин», реж. Виктор Тихомиров;

«Лгунья», реж. Юлия Трофимова;

«Мужчина и женщина», реж. Владимир Котт;

«Надо снимать фильмы о любви», реж. Роман Михайлов;

«Невада», реж. Анна Тюрина, Матиас Муса;

«Семь черных бумаг», реж. Анатолий Колиев;

«Хуже всех», реж. Александра Кармаева;

Объявлены также фильмы открытия и закрытия фестиваля. Начнется киносмотр с картины «Открытое небо» мексиканских режиссеров Марианы и Сантьяго Арриага, а завершит фестивальную неделю кинокомикс «Майор Гром: Игра» режиссера Олега Трофима.