На сайте 46-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) объявили программы основного конкурса и категории «Русские премьеры». Объявлен также состав членов жюри 2024 года.

Судить фильмы основного конкурса будут турецкий режиссер Хусейн Карабей, актриса Елена Лядова и режиссер Игорь Волошин, а возглавит жюри исландский режиссер, продюсер и актер Фридрик Тоур Фридрикссон. В качестве жюри «Русских премьер» выступят продюсер Александр Акопов, актриса и режиссер Татьяна Лютаева и режиссер Андрей Зайцев.

Фильмы-участники основного конкурса:

  • «21 рубин» (21 rubies), реж. Чиприан Мега, Румыния;
  • «Всe вскроется» (All will be revealed), реж. Петер Кеглевич, Австрия;
  • «Выжить в мо…» (Alive in mo…), реж. Григоре Бекет, Республика Молдова, Россия, Румыния;
  • «Дыхание холода» (Cold sigh), реж. Нахид Азизи Седиг, Иран;
  • «Лесной царь» (The erl-king), реж. Горан Радованович, Сербия, Болгария;
  • «Мартин читает Коран» (Martin reads the Quran), реж. Юрий Сауле, Германия;
  • «Меж псом и волком» (Between dog and wolf), реж. Мурат Дюзгюноглу, Турция;
  • «Нирвана» (Nirvana), реж. Асиф Ислам, Бангладеш;
  • «Пришелец» (Alien), реж. Иван Соснин, Россия;
  • «Стыд» (Shame), реж. Мигель Сальгадо, Мексика, Катар;
  • «Шлимазл» (Schlamassel), реж. Силке Эндерс, Германия.

Участники конкурса «Русские премьеры»:

  • «Евгений Телегин», реж. Виктор Тихомиров;
  • «Лгунья», реж. Юлия Трофимова;
  • «Мужчина и женщина», реж. Владимир Котт;
  • «Надо снимать фильмы о любви», реж. Роман Михайлов;
  • «Невада», реж. Анна Тюрина, Матиас Муса;
  • «Семь черных бумаг», реж. Анатолий Колиев;
  • «Хуже всех», реж. Александра Кармаева;

Объявлены также фильмы открытия и закрытия фестиваля. Начнется киносмотр с картины «Открытое небо» мексиканских режиссеров Марианы и Сантьяго Арриага, а завершит фестивальную неделю кинокомикс «Майор Гром: Игра» режиссера Олега Трофима.