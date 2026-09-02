В Москве завершилась III Московская международная неделя кино, которая проходила с 24 по 30 августа. За семь дней для гостей организовали более 210 мероприятий, а общее число посетителей превысило 720 тысяч человек, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры Алексей Фурсин.

«В этом году Московскую международную неделю кино посетили более 720 тысяч человек, а в деловой программе приняли участие около 200 представителей индустрии из 26 стран. Российские и зарубежные эксперты обсуждали совместные проекты, а также подписали соглашения с Гильдией продюсеров Индии и Лигой кинематографистов Казахстана», — рассказал Фурсин.

В программу вошли премьеры российского и зарубежного кино, встречи с актерами и кинематографистами, деловые сессии, показы под открытым небом, экскурсии по площадкам Московского кинокластера и события для детей. Мероприятие проходило в рамках проекта «Лето в Москве».

27 и 28 августа на Кинозаводе «Москино» прошла деловая программа, включавшая порядка 40 сессий по четырем направлениям: «Автор — индустрия», «Экран — зритель», «Локальное — глобальное» и «Наследие — будущее». Участники обсуждали создание и финансирование фильмов, кастинг, работу с аудиторией, выход проектов на зарубежные рынки, копродукцию, новые технологии и возможности кинокомиссий. В деловой программе приняли участие около 200 спикеров из 26 стран.

Среди российских хедлайнеров — Никита Кологривый, Дарья Мороз, Леон Кемстач и Фауст (Василий Бейнарович). В рамках деловой программы они говорили об экономике успешного кино, начале карьеры в киноиндустрии, принципах актерского кастинга и особенностях жанра хоррора. Международную программу представили Кристофер Ламберт и Митхун Чакраборти. Ламберт во время встречи со зрителями высоко оценил возможности комплекса «Москино» и рассказал о работе над фильмом «Собибор» с российской съемочной группой. Чакраборти отметил эмоциональность и искренность россиян, а также признался, что именно во время первого приезда в Россию осознал масштаб своей популярности.

28 августа «Москино» подписало соглашения о сотрудничестве с Гильдией продюсеров Индии и Лигой кинематографистов Казахстана. Стороны договорились совместно продвигать съемочные площадки и услуги, обмениваться кадровыми и инфраструктурными возможностями и проводить отраслевые мероприятия.

За неделю состоялись две полнометражные премьеры. 28 августа прошла российская премьера фильма Руперта Уайатта «Повелитель пустыни» с Энтони Маки, Беном Кингсли и Аийшей Харт, приуроченная к 100-летию дипломатических отношений с Саудовской Аравией.

Второй год подряд по Москве курсировал Кинотрак — мобильный кинотеатр с большим экраном. Показы посетили более 3 тысяч зрителей. Маршрут начался в музее-усадьбе «Кусково», затем Кинотрак побывал в кинопарке «Москино», Лианозовском и Терлецком парках, на Кинозаводе «Москино», у МФК «Найс Лофт» и завершил программу в Измайловском парке. Зрителям показали более 20 российских и зарубежных картин, включая «Онегина», «Буратино», «Чебурашку 2», «Мою собаку космонавта», «Ангелов Ладоги» и «Жизнь Чака».

Детская программа охватила семь московских парков, где состоялось более 25 мероприятий, включая свыше 20 кинопоказов. В летних кинотеатрах показывали «Турбозавров», фильмы о Белке и Стрелке, «Изумительного Мориса» и другие картины. 29 августа Московская международная неделя кино присоединилась к федеральной акции «Ночь кино»: показы в кинотеатрах сети «Москино», парках и культурных центрах собрали 22 тысячи человек. В летнем кинотеатре «Музеон» представили вертикальный сериал «Новенькая против К.Л.А.В.Д.И.И». В финальные дни в музее-усадьбе «Люблино» прошел кинопикник с показами под открытым небом, творческими встречами и экскурсиями.