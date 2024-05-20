Четвертую Московскую неделю интерьера и дизайна за четыре дня посетили 230 тыс. человек. В выставке приняли участие 985 компаний, в том числе более 40 международных.

На Московской неделе интерьера и дизайна прошло множество лекций и круглых столов. В частности, в рамках деловой программы выставки выступил главный архитектор Akon City Хуссейн Бакри, который проектирует город будущего в Сенегале по образу Ваканды из вселенной всемирно известных комиксов. Marvel. Участница рейтинга топ-25 дизайнеров по версии Do-school (Германия) Кавита Чаудари рассказала про разработку интерьера для звезд и об опыте участия в Dubai Design Week.

БиСи Бирман (США) поделился опытом внедрения в проекты дополненной реальности, Паллави Дин (ОАЭ) рассказала про свой путь к успеху и смелые решения для начинающих дизайнеров, а Джуд ЛеБлан (США) дал советы, как задавать тренды и создавать уникальные предметы интерьера.

Московская неделя интерьера и дизайна проходила с 16 по 19 мая в Манеже.