26 сентября на водной сцене «Москвариума» стартует новый сезон шоу «Море снов». Постановку о мечте и дружбе, в которой артисты выступают вместе с морскими обитателями, покажут до 15 ноября.

О чем шоу

В центре сюжета — девочка Акулина. Накануне десятого дня рождения ей снится путешествие по фантастическому океану. Ее главная мечта — подружиться с дельфинами, а проводником в этом приключении становится умная колонка Тетра. По пути героиня сталкивается с неожиданными испытаниями. Каждое из них приближает Акулину к цели и показывает, что дружба и поддержка близких способны творить чудеса.

За два прошлых сезона шоу посмотрели около 200 тысяч зрителей.

Как это сделано

Постановку создал режиссер и хореограф Вячеслав Кулаев, который ранее участвовал в подготовке крупных международных церемоний. На сцене одновременно выступают более 50 артистов и обитатели «Москвариума». Хореография сочетает воздушную гимнастику, балет, синхронное плавание и кукольный театр. Для каждого героя придумали отдельный образ — всего для шоу сшили около ста костюмов в футуристическом стиле.

По словам Кулаева, главной задачей было не собрать шоу из отдельных номеров, а выстроить цельную историю, в которой музыка, драматургия и участие животных работают на один сюжет. Режиссер считает, что у постановки есть послание сразу для двух аудиторий: взрослым она напоминает, как важно беречь в ребенке фантазию, а детям помогает поверить в собственную мечту.

Подводный мир на сцене создают 3D-проекции, нейросетевая графика и лазерные инсталляции. С их помощью декорации превращаются то в мир неоновых медуз, то в зеркальные глубины океана.

Что еще посмотреть

Перед шоу или после него можно осмотреть основную экспозицию «Москвариума», где живут около 12 тысяч морских обитателей, или детский интерактивный парк «Капибарабууум». Шоу длится час, возрастных ограничений нет. Билеты продаются на сайте «Москвариума».