После нескольких переносов на «Кинопоиске» 2 ноября все же вышли первые эпизоды «Преступления и наказания». Еще до первых трейлеров проект вызвал ажиотаж, но после премьеры многие зрители остались в недоумении, рейтинг проекта опустился до 5.8 балла, а доля негативных отзывов достигла 66%. При этом сериал продолжают смотреть и активно обсуждать. RTVI поговорил со снявшим его режиссером Владимиром Мирзоевым о том, почему премьеру переносили и что в итоге вырезали.

— В «Преступлении и наказании» звездный актерский состав, многие из артистов наверняка были постоянно заняты на других проектах. Как долго шла подготовка к съемкам? Сразу ли были согласованы артисты, сценарий?

— Мы готовились в 2023-м, четыре месяца — с апреля по август. По поводу параллельной занятости актеров — вопрос с их агентам. Одно могу сказать определенно — Иван Янковский все своё рабочее время, всю свою невероятную энергию вложил в наш проект и в течение всего периода съемок ни на что не отвлекался.

Сценарий пришлось существенно сократить. Отчасти это была экономия средств, но кое-какие решения (в финальной серии, например) продюсеры сочли слишком «артхаусным» жестом. Ну, а кастинг был долгим и весьма скрупулезным. За исключением двух-трех ролей — Иван Янковский изначально был в команде. Мы были на связи все время, пока писался сценарий.

— При просмотре сериала кажется, что некоторые сцены подверглись изменениям. Например, сцена с Дуней, которая надевает халат Марфы, очень напоминает аналогичную сцену из «Персонального покупателя», но в «Преступлении и наказании» она обрывается. Менялся ли сценарий во время съемок и во время монтажа?

— Я не смотрел фильм, о котором вы говорите. Совпадения мотивов случаются — и в кино, и в литературе. Набоков, например, не читал «Замок» Кафки, когда писал «Приглашение на казнь». Сценарий не менялся, хотя некоторые кадры и мизансцены возникали спонтанно — это в кино происходит всегда.

— В сериале считываются отсылки к творчеству Дэвида Линча, Оливье Ассайаса, Йоргоса Лантимоса. Чем вы еще вдохновлялись?

— Вы угадали: Дэвид Линч и Йоргос Лантимос — любимейшие режиссеры. Но вы же понимаете, что их эстетика плодоносит не на пустом месте? Например, Лантимос развивает ветку Луиса Бунюэля, а Линч — эстетику Микеланджело Антониони и французской новой волны, в частности, Жан-Пьера Мельвиля.

— Что из отснятого материала не вошло в итоговый монтаж? В соцсетях ходят слухи о том, что планировалось больше сцен с обнаженными актерами, но их пришлось вырезать. Это правда?

— Это смелые фантазии зрителей, видимо, наших поклонников. Они добавляют перца в достаточно острое блюдо. В сериал вошел весь отснятый материал — за исключением нескольких кадров, которые оказались лишними.

— Почему премьеру откладывали несколько раз? Пришлось ли что-то менять/вырезать перед ней?

— Нет, не пришлось. А причины переносов — вопрос к креативным продюсерам «Кинопоиска».

— Почему было принято решение разделить сериал на две части? Это повторение тренда Netflix или производственная необходимость?

— И то, и другое.

— Постпродакшн занял около года, с чем это связано? Много ли в сериале графики?

— Графика есть, но я бы не сказал, что её очень много. Постпродакшн десяти серий — в принципе, марафонская дистанция, но были некоторые проволочки с форматом — мы не сразу нашли гармоничную версию.

— Актеры рассказывали, что проводили много времени в Петербурге, но город в сериале показан несколько фантастическим и ирреальным. Что из декораций и эффектов аналоговое, а что — нарисованное?

— Если позволите, шеф-повар не будет раскрывать секреты своей кухни.

— Сериал наполнен отсылками к литературе и изобразительному искусству. Вы ставили перед собой задачу создать постмодернистское произведение? Если нет, то как бы вы иначе охарактеризовали «Преступление и наказание»?

— С моей точки зрения, вся культура живет отсылками и цитатами — иногда очевидными, иногда скрытыми. Хорошая литература (как и кино) — это всегда гипертекст. Не стану походя вспоминать Джойса. Например, в романе есть диалог Разумихина и Зосимова (студента-медика) — и это почти буквальная цитата из гоголевской «Женитьбы». А всегда ли зрители и читатели понимают, что поэтика Достоевского испытала сильное влияние не только Гоголя, но и Диккенса?..

Цитатами питается не только постмодернизм. Нам, авторам сериала, не близка тотальная ирония. Мы любим гротеск и макабрический юмор Достоевского, но используем его не меньше, чем метафизику, философию и трансгрессивную психологию автора. В каждом нашем решении мы верны духу автора — я на этом настаиваю. Можете назвать наш сериал метамодерном, если непременно нужен какой-то ярлык.

— Вы часто в своих работах прибегаете к клиповому монтажу, это было видно и в «Топях», это есть и теперь в «Преступлении и наказании». С чем это связано? Почему ткань повествования необходимо разорвать?

— Этот прием связан с восприятием времени. Я люблю нарушать линейный поток повествования — зритель на несколько секунд попадает в иное пространство, где время течет нелинейно, где работает «интеллектуальный монтаж» Сергея Эйзенштейна, где есть только чистые образы-мыслеформы. Благодаря этому приему возникают своего рода квантовые эффекты.

— В романе Достоевского хватает персонажей, творящих зло, в оригинале есть и трикстер. Почему родилась идея добавить Тень в сюжет?

— Существенная часть романа — внутренние монологи Раскольникова. Я не большой любитель закадрового текста от лица героя — от автора еще куда ни шло. Мы решили эту проблему с помощью альтер-эго Раскольникова. Саму Тень взяли из «Братьев Карамазовых» — разговор Ивана с Чёртом.

— Кто для вас Тень сегодня?

— Мы трактуем Тень в юнгианском ключе — это голос бессознательного, это ранние, животные программы, которые таятся в каждом человеке. Иногда сапиенс говорит этому голосу решительное «нет», а иногда его супер-эго безвольно отступает в тень.

— В первой серии несколько обескураживает, что персонажи говорят литературным языком XIX века. Для чего это было сделано? Почему Тень так не разговаривает?

— Конечно, мы сняли не иллюстрацию, но интерпретацию романа. Привлек нас не только широко известный сюжет — студент-юрист убил старуху-процентщицу и её сестру, — но главным образом трансгрессивная философия, сама поэтика текста. Демонический бунт Родиона и христианская жертвенность Сони Мармеладовой — вот полюса, между ними возникает драматическое напряжение.

Кстати, Тень тоже говорит языком автора — не вижу принципиальной разницы… Знакомая современная фактура и язык Достоевского создают нужный нам контрапункт. Понимаете, мы не работаем с актуальным историческим контекстом. наша игра идет на территории «вечной России» — это важное уточнение.