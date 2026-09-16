Полностью остановить старение невозможно, но его темп поддается контролю — если относиться к здоровью как к системе, а не к поиску одной «таблетки от старости». 23 сентября в Москве пройдет III ежегодная конференция «Ко-Лаб», посвященная физическому и ментальному здоровью, долголетию и повышению качества жизни, где врачи, эксперты из областей красоты и здоровья поделятся инструментами долголетия. О том, какие маркеры старения стоит отслеживать, почему важна не отдельная цифра, а их динамика, и как встроить наблюдение за здоровьем в повседневный календарь, в колонке для RTVI рассказывает Алексей Безымянный, кандидат медицинских наук, врач-терапевт.

С годами в организме происходят естественные изменения. По сути, процессы, связанные со старением, начинаются с самого начала жизни — задолго до того, как появляются внешние признаки. Полностью остановить их невозможно, но темп возрастных изменений и потери функционального резерва отдельных органов во многих случаях можно замедлить.

Поэтому я предлагаю смотреть на долголетие не как на поиск одной «таблетки от старости», а как на системную работу с измеримыми рисками. Маркеры старения — это показатели, которые косвенно показывают, как работают органы и системы и не теряют ли они ресурс быстрее, чем ожидается. Их задача — не поставить диагноз по одной цифре, а вовремя подсказать, где требуется более внимательное наблюдение.

Что именно можно контролировать

У каждой системы есть свои ориентиры. Состояние сердца и сосудов помогают оценивать артериальное давление, сердечный ритм, уровень холестерина, наличие атеросклеротических изменений и толщина комплекса интима—медиа. Для почек одним из ключевых показателей является скорость клубочковой фильтрации. Для обмена веществ — глюкоза натощак, масса тела и индекс массы тела.

Функциональный резерв организма отражают жизненная ёмкость лёгких и максимальное потребление кислорода. Отдельное значение имеют показатели, связанные с системным воспалением и сосудистым риском, включая гомоцистеин и, по показаниям, отдельные интерлейкины. Гормональный профиль также оценивается не «на всякий случай», а тогда, когда для этого есть симптомы и клинические основания.

Онкологические риски нельзя свести к одному анализу. Здесь важны возраст, семейный анамнез, образ жизни, результаты скринингов и конкретные изменения: Helicobacter pylori, ВПЧ, эрозивные или язвенные процессы при эндоскопии, подозрительные родинки и другие кожные образования. Стойкая боль, необычные симптомы или длительное ухудшение самочувствия — тоже повод не ждать следующего планового чекапа. Онкомаркеры могут использоваться по назначению врача, но не заменяют полноценные программы скрининга.

Важно не просто измерять, а сравнивать

Один показатель сам по себе редко даёт полную картину. Значение имеет динамика: как меняются давление, глюкоза, масса тела, переносимость нагрузки или функция почек в течение месяцев и лет. Поэтому результаты обследований нужно сохранять и сравнивать, желательно вместе с врачом. Это позволяет отличить случайное отклонение от устойчивой тенденции и вовремя изменить план.

Для каждого человека набор маркеров будет своим. Молодому пациенту без хронических заболеваний не нужен тот же объём контроля, что человеку с диабетом, гипертонией или семейной историей ранних сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Универсального списка анализов «на долголетие» не существует — существует персональный маршрут наблюдения.

От цифр — к конкретным действиям

Самая частая ошибка — получить результат и ограничиться констатацией: «давление повышено», «глюкоза на верхней границе», «вес растёт». Любой маркер нужно разложить на четыре вопроса: что именно изменилось, почему это могло произойти, что можно скорректировать и когда нужно проверить результат повторно.

Например, при повышенном индексе массы тела недостаточно просто поставить цель «похудеть». Нужно оценить калорийность и структуру рациона, сократить продукты с избытком трансжиров и ультраобработанные продукты, обеспечить достаточное поступление клетчатки, наладить сон и регулярную физическую активность. Если этого недостаточно, врач может рассмотреть медикаментозную терапию — только по показаниям и под наблюдением.

При снижении скорости клубочковой фильтрации важно не только повторить анализ, но и оценить артериальное давление, уровень глюкозы, приём лекарств, питьевой режим, питание и другие возможные причины. Работа с маркером всегда включает не только диагностику, но и лечебные мероприятия: консультации специалистов, коррекцию образа жизни, приём назначенных препаратов и контроль эффективности.

Здоровье должно появиться в календаре

Это и есть тайм-менеджмент здоровья. Недостаточно один раз в год пройти чекап и до следующего года забыть о полученных рекомендациях. Медицинское наблюдение нужно разделить по частоте и встроить в обычную жизнь.

Ежедневно в плане должны быть сон, движение, осознанное питание, приём назначенных препаратов и базовые меры безопасности. Последний пункт кажется очевидным, но долголетие зависит не только от анализов: важно не курить, не злоупотреблять алкоголем, соблюдать правила дорожного движения и не создавать для себя ненужных рисков.

Еженедельно полезно коротко оценивать сон, физическую активность и рацион. Ежемесячно — контролировать только те индивидуальные маркеры и симптомы, которым действительно нужна такая частота. Раз в квартал — пересматривать эффективность плана и внедрять инструменты, помогающие его выполнять: трекеры, напоминания, приложения или новые форматы тренировок. Раз в шесть месяцев — обновлять знания о здоровье и анализировать, какие рекомендации уже стали привычкой. Ежегодно — проходить профилактический осмотр, чекап и скрининги с учётом возраста, пола и персональных рисков.

Система вместо разовых усилий

Задача не в том, чтобы превратить жизнь в бесконечный контроль. Наоборот, понятная система снижает тревогу и освобождает от хаотичных обследований. Раз в год мы оцениваем общую картину, ежемесячно управляем персональными маркерами, а ежедневно выполняем действия, которые действительно влияют на здоровье.

Я рассматриваю тайм-менеджмент здоровья как последовательность: определить риски, выбрать маркеры, зафиксировать исходные значения, вместе с врачом составить план коррекции и перенести его в календарь. Чем раньше такая система становится привычкой, тем выше шанс сохранить не только продолжительность жизни, но и её качество — самостоятельность, работоспособность и возможность оставаться активным как можно дольше.