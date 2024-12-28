20 декабря в мировой прокат вышел мультфильм «Муфаса: Король Лев» от студии Disney. Картина повествует о том, через какие трудности прошел отец Симбы, прежде чем стать королем долины диких зверей. Мультфильм формально продолжает метод «Короля Льва» (2019), переложивший сюжет 1994 года на реалистичную цифровую анимацию. В прокате «Муфаса» проигрывает третьему фильму про ежа Соника, однако полным провалом картину Барри Дженкинса считать не стоит. Киножурналист Федор Быков рассказывает, на какие хитрости решил пойти Disney в новой работе, чтобы ответить на обвинения в «безжизненности» прошлого фильма о Симбе, Нале и Шраме.

О чём фильм

Обезьяна-мандрил Рафики должен присмотреть за львёнком Киарой — дочкой Симбы и Налы. В этом ему помогают вечные спутники сурикат Тимон и бородавочник Пумба. Пока кошачьи родители отошли по важным делам, Рафики рассказывает эпическую историю о том, через какие испытания в своей жизни проходил Муфаса, дедушка Киары и отец Симбы.

Из-за природной катастрофы Муфаса остался без отца вдали от дома, однако ему посчастливилось встретить львёнка по имени Така — наследника местной королевской династии. Два подружившихся зверя отправляются из засушливых мест к долине, где когда-то жил Муфаса. На их след нападает прайд угрожающих белых львов, лидер которого считает всю легенду о Круге жизни выдумкой.

Как это снято

Режиссёр «Муфасы» Барри Дженкинс ранее снял оскароносный «Лунный свет», сериал «Подземная железная дорога» и хитовый у американской аудитории фильм «Если Бил-стрит могла бы заговорить». Что будет, если режиссера авторского кино назначить режиссером студийного приквела неоднозначно принятой анимационной картины? Так у фильма появится собственная интонация, которая не всегда совпадает с корпоративным стилем «Диснея».

Вместо «круга жизни», который был ведущей линией в обоих анимационных «Королях…», через новый мультфильм детям объясняют концепцию круга насилия — либо ты, либо тебя. Либо хищник, либо жертва. Даже если ты сам хищник. Это заметно перекликается с основными темами, которые затрагиваются в работах кинематографиста.

Эпическое путешествие двух львов и их попутчиков соответствует медитативному и чинному повествованию, которое выбрал фильм, буквально фокусируясь на традиционных ценностях семьи и диалога поколений. Это не работает на привлечение и удержание внимания юной аудитории яркой динамикой действия.

Есть и простые удовольствия: для зрителей, смотревших «Короля Льва», покадрово (и не раз!) повторяются самые знаменитые планы из мультфильма. Новый фильм открывается посвящением исполнителю оригинальной партии Муфасы — актеру Джеймсу Эрлу Джонсу, которого не стало в 2024 году.

Что в кадре

Съемки «Короля Льва» (2019) велись в VR-формате. Иронично, что революционный формат было решено опробовать по следам самого кассового мультфильма, нарисованного «от руки». Создание цифровой анимации было перенесено на виртуальные «локации», а операторы и режиссер смотрели через шлемы и экраны, где располагаются персонажи и как выглядят освещение и декорации.

Такой инструмент в руках неподходящего автора может стать поводом для критики. Это и произошло с обновленной версией «Короля Льва» от Джона Фавро. Тот фильм отбился в прокате (более $1 млрд при бюджете $260 млн), но получил долю негатива от киножурналистов за отсутствие яркой мимики главных героев и их эффект «зловещей долины». Зрители и критики подхода отмечали, что смотрят не поучительную сказку для всех возрастов, а смягченные, но документальные кадры из жизни дикой Африки в IMAX-формате.

В «Муфасе» выражения эмоций персонажей постарались сделать живее, заостряя внимание на крупных планах. Графика справляется с показом масштабных природных катастроф и пейзажей невероятной красоты, заземляя полет виртуальной камеры фокусом на главных персонажах. Ведь летать из них могут не все.

Улучшение в дизайне «реалистичной» компьютерной анимации не стало революционным шагом, привлекшим зрителей в кинотеатры. Однако в сравнении из-за этого фильм Фавро проигрывает работе Дженкинса.

Как с музыкой и звуком

Дубляжем персонажей в зарубежной версии занимались известные голливудские актеры и музыканты. Тимона и Пумбу, как в версии Фавро, озвучили Сет Роген и Билли Айкнер. Вернулись главные звезды, чьи имена продвигали первый фильм — Бейонсе в небольшой роли Налы, её дочь Блю Айви Картер озвучила Киару. Дональд Гловер — голос взрослого Симбы. Но это небольшая часть актерского состава. Главными голосами приквела стали Аарон Пьер в образе Муфасы («Ребел-Ридж», «Подземная железная дорога» Дженкинса), а также Келвин Харрисон-мл. в роли Таки. Злодейскую партию Кироса — предводителя белых львов — исполнил Мадс Миккельсен.

Другой движущей силой мультфильма стали песни, написанные для картины певцом и поэтом-песенником Лин-Мануэлем Мирандой. Автор мюзиклов и актер регулярно писал композиции для проектов Disney («Энканто», «Моана»), а ради «Муфасы» отказался от одного из них («Моана 2»). Треков немного, мультфильм из-за этого не превращается в мюзикл, но композиция «I Always Wanted A Brother» уже имеет заявку на вирусность в соцсетях. Песня злодея «Bye Bye» обладает не меньшим потенциалом.

Кому стоит смотреть

«Муфаса» — следующая ступень развития фотореалистичной анимации «Диснея» после «Хорошего динозавра» (2015) и нового «Короля Льва». Для знакомства с техническим прогрессом фильму точно стоит уделить внимание. Понятно, что на основе инновационного метода съемок на свет могут появиться и другие работы.

Однако что с этого зрителю конкретного «Муфасы» сейчас? Размеренный темп повествования не сделает фильм хитом для всех возрастов, однако он может стать действенным романом воспитания для школьников, дополняющим оригинальную историю.

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