На восстановление нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) ЛУКОЙЛу достаточно двух-трех недель, заявил основатель компании Вагит Алекперов в комментарии ИС «Вести».

«Мы принимаем все исчерпывающие меры, чтобы заводы работали. Не всегда это получается в кратчайшие сроки, но нам двух-трех недель хватает для того, чтобы восстановиться», — сказал он.

1 сентября президент России Владимир Путин заявил, что в стадии ремонтов находятся около 10% поврежденных НПЗ. В свою очередь вице-премьер РФ Александр Новак обращал внимание, что по некоторым другим объектам ранее были сдвинуты плановые ремонты для обеспечения высокого спроса на топливо в летний период.

Российским НПЗ был нанесен ущерб «прежде всего потому, что они не были защищены», указывал Путин. По его словам, уровень защищенности заводов стал иным после принятия указа о возможной передаче во временное управление активов в случае отсутствия должной защиты объектов критической инфраструктуры.

«Сейчас наши компании включились в эту работу, и уверяю вас, результат уже есть и будет. <…> Только в этой ночи опять по трем НПЗ пытались нанести удар. Не получилось. А потому что они защищены уже», — заявил глава государства, добавив, что это не значит, что удары не могут быть нанесены снова.

Как отмечал Новак, нефтекомпании вынуждены тратить десятки миллиардов рублей на защиту своих НПЗ, но их простой обходится бо́льшими убытками. Компании в этом вопросе взаимодействуют с Минобороны и Росгвардией.

«Последние несколько месяцев такая работа усилена с учетом усилившихся атак на нефтеперерабатывающие заводы», — сказал вице-премьер.

2 сентября Новак оценил ситуацию на топливном рынке как более стабильную, чем в конце августа. Он связал это с поступлением дополнительных объемов топлива и выходом ряда заводов из ремонтов. «Поэтому надеемся, что дальше так же ситуация будет развиваться», — добавил вице-премьер.

Новак также напомнил, что Россия закупает топливо за рубежом, но не стал называть объемы и стран-импортеров, указав, что это дружественные государства.