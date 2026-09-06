Президент США Дональд Трамп взбудоражил СМИ и соцсети, появившись на публике с темными волосами. Глава Белого дома продемонстрировал новый имидж на фоне слухов о том, что он носит парик. Трамп опровергал эти предположения.

3 сентября американский лидер прибыл в штат Нью-Джерси, чтобы провести уикенд в своем гольф-клубе. На фото и видео Трампа, сходящего с борта Air Force One, видно, что его волосы гораздо темнее, чем раньше. Белый дом и сам Трамп не давали комментариев по этому поводу.

В начале августа, когда президент США приезжал в Лас-Вегас, СМИ обратили внимание, что его волосы выглядели «заметно более густыми», чем обычно. Пользователи соцсетей заподозрили, что Трамп носит парик.

Сам политик, комментируя эти слухи, вспомнил свое выступление на митинге в Огайо весной 2024 года. Тогда дул такой сильный ветер, что парик «долго бы на голове не продержался», объяснил Трамп. При этом на протяжении всего митинга президент США был в кепке.

Глава Белого дома не раз отрицал ношение парика и позволял скептикам на практике убедиться в этом. В 2015 году во время одного из предвыборных мероприятий Трамп предложил женщине из зала потрогать свою прическу. Спустя год он разрешил телеведущему Джимми Феллону взъерошить себе волосы.

Биограф Трампа Майкл Вольф рассказал, что президент «для экстренных случаев» возит с собой портативный набор для укладки волос. Среди прочего там есть накладные пряди, которые крепятся «какой-то пастой», отметил писатель.

В последние месяцы СМИ все чаще обращают внимание на внешний вид 80-летнего Трампа. В начале года на его руке заметили большой синяк. В Белом доме объяснили, что президент ударился о край стола.

Кроме того, из-за хронической венозной недостаточности у Трампа опухают ноги, а на некоторых мероприятиях он выглядит сонным.

В мае Трамп прошел медосмотр и спустя месяц отчитался, что его здоровье и когнитивные способности в порядке.