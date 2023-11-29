В ноябре состоялся запуск журнала «Москвичка» — нового столичного лайфстайл-издания. Журнал позиционирует себя как «новый глянец о светской жизни великого города в эпоху великих потрясений». Основатель издания — блогер Кристина Потупчик, в числе авторов — экс-главред российского Vogue Виктория Давыдова и экс-журналист ELLE Арина Холина. На обложке первого номера появились предпринимательницы Снежанна Георгиева и Ксения Шипилова, а также актриса Сати Спивакова. RTVI поговорил с главным редактором «Москвички» Дариной Алексеевой.

Слухи о запуске «русского Tatler», как его назвал «Антиглянец», появились в августе 2023 года, но идея запустить «Москвичку» появилась раньше. Вы писали, что начали работать над проектом в июле. Сколько времени занял запуск? Что было самым сложным в организации?

Повторю вновь: мы не Tatler, мы новое издание. Запуск занял примерно два месяца, так как в июле мы находилиcь на стадии формирования команды, для новой команды самое сложное — сработаться, наладить понимание друг с другом. Сложно было буквально все, у меня порой опускались руки, но в такие моменты я думала: «Кто, если не мы, сделает этот новый русский глянец?» — и просто шла работать дальше.

Каково это — запускать глянцевое издание после кризиса в российском глянце, когда ушло столько зарубежных рекламодателей? С какими вызовами вы столкнулись?

Когда мы начинали работать над журналом, думали примерно так же. Но множество успешных российских брендов давно ждали возможности рассказать о себе со страниц качественного глянцевого издания. Вызовы были скорее в другом — знаете, как сложно сейчас в Москве найти правильную глянцевую бумагу?

Название «Москвичка» сравнивают с журналом из мира романа Дмитрия Глуховского* «Пост». Это намеренная ирония или совпадение?

Честно говоря, никто из команды и всего нашего окружения не читал романы Дмитрия Глуховского*. Возможно, только нашумевшее «Метро 2033» в юности. Так что об этом совпадении мы узнали из прессы после публикаций о предстоящем запуске «Москвички». Но, как мы знаем, литература и реальность часто связаны куда ближе, чем может показаться на первый взгляд.

Над журналом работали экс-главред российского Vogue Виктория Давыдова, Арина Холина и многие другие представители досанкционного глянца. Как собиралась редакция?

Мы действительно пригласили высококлассных профессионалов, зарекомендовавших себя годами безупречного труда и успешными проектами. Но все эти не только эксперты, но и близкие люди, даже друзья. И я в телеграме с каналами работаю по такому принципу, что каждый сотрудник — близкий мне человек, почти родственник. Ядро этого журнала — вообще сообщество деятельных людей, которые познакомились, подружились и решили делать что-то вместе.

Какую роль в запуске «Москвички» сыграла основательница Кристина Потупчик?

Во-первых, я являюсь частью команды Кристины. Мы работаем вместе уже несколько лет и создали несколько успешных и популярных проектов. Один из которых — самый большой канал о культуре «Бахчисарайские гвоздики».

Во-вторых, Кристина — инвестор издания. Но в редакционную политику она не вмешивается.

Журналы, в том числе и глянцевые, стали переходить в онлайн-формат еще до 2022 года. Редакции отказывались от печатной версии не только по причине удорожания бумаги, но и из-за аудитории, которая стала отказываться от бумажной продукции в целом. Почему же «Москвичка» все же — печатное издание?

Потому что печатные издания нужны. Как и 100, и 50 лет назад. Именно глянцевые журналы стоят у истоков рождения трендов, которые затем инфлюенсеры транслируют через экраны телефонов. Никто из великих фотографов не работает для digital, публикация в интернете вторична, первична печать. Журнал — это совершенно иная глубина проникновения в сознание читателя, другая глубина погружения. Это — предметы коллекционирования. Это тейбл-буки. Это элементы дизайна дома. Какие уважаемые и известные на весь мир журналы отказались от своей печатной версии? Умер ли театр с появлением телевидения? Нет, конечно.

У вас есть ролевые модели в сфере медиа? Могли бы вы назвать топ-3 главредов в России?

Из мира медиа мне нравится Николай Картозия [генеральный директор и продюсер телеканалов «Пятница» и «Суббота» — прим. RTVI], очень харизматичный персонаж.

Из главредов я хочу выделить Вику Давыдову, она абсолютный профессионал.

Первый выпуск раскупили буквально в первые же минуты после объявления продажи, его уже перепродают на «Авито». Будете ли вы печатать дополнительный тираж? Как вы думаете, последующие номера будут пользоваться таким же успехом? Планируете ли вы диджитал-подписку?

Нет, допечатывать осенний номер мы не планируем, тем более что активно работаем над следующим — новогодним. Конечно, мы надеемся что он будет не менее успешным, чем предыдущий, и делаем все возможное для этого, но судить нашим читателям.

Digital-версия журнала — один из вопросов для обсуждения внутри команды. Задумывая журнал, мы хотели создать именно печатное издание — шуршание бумаги, запах типографии и полное погружение в чтение, поэтому вопрос дигитализации журнала не являлся приоритетным.

У вас уже есть результаты по первому выпуску и фидбек от читателей?

Да, конечно есть. И нужно сказать, что ждали мы его с волнением. Нехорошо хвалить себя, но в основном слышим только позитивные отзывы. Конечно, есть и критика, и ее мы принимаем с благодарностью. Так, например, мы допустили ошибку со шрифтом, не учтя специфику печати. В следующем номере это будет исправлено.

В видеоролике журнала «Москвичка», в съемках которого приняли участие представители московской модной тусовки, прозвучало несколько фраз о том, каким должен быть сегодня глянец. В частности, говорили о том, что нужно писать о «реальных людях», о тех, «кто еще никому неизвестен», о «женщинах, которые что-то создали». Будете ли вы следовать этому курсу?

Раз сказали, значит, будем!

«Москвичка» уже отличается от былых Vogue или Elle тем, что в фотосессиях делается упор на российские бренды, причем вещи премиум-сегмента. Учитывая, что, согласно последним опросам, больше половины москвичей стали экономить на одежде, это большой шаг навстречу читателям. Рассматриваете ли вы возможность обыгрывать в фотосессиях больше вещей сегмента масс-маркета?

Да, журнал — вещь утилитарная. Я хотела бы, чтоб человек, открывав съемку, мог в тот же день пойти в магазин за увиденной в ней вещью.

Если не Снежанна Георгиева, Сати Спивакова и Ксения Шипилова, то кто бы еще мог оказаться на обложке первого выпуска?

Ну раз никто другой не оказался, то только они.

Кого бы вы хотели видеть в «Москвичке» в качестве героинь будущих обложек?

Например, мужчину.

Как сегодня сделать глянец great again?

Это я пойму через какое-то время.

* внесен Минюстом России в реестр иноагентов