В галерее ART&BRUT проходит выставка Юлии Кравчук и Алины Виноградовой «Символ матери(и)», которая посвящена исследованию женской идентичности. Куратор проекта Олеся Бондаренко рассказала RTVI о том, как создавался «Символ матери(и)», о чем картины говорят с посетителями и что вдохновило авторов на создание выставки.

Расскажите, пожалуйста, подробнее о том, как возникла идея выставки «Символ матери(и)» и что послужило её отправной точкой?

Я удивлю вас сейчас, но нет никаких подробностей о возникновении идеи. Это не блокбастер, не байопик. Это очень тонкая изящная материя чувствования и желания показать красоту настроений. Природа женщины, ее разнообразие, полярность и резонанс и есть та самая отправная точка, откуда и родилось желание и настроение создать эту выставку, символично волеизъявиться вокруг тем, связанных с природой, символом матери и материей.

Выставка посвящена исследованию женской идентичности. Какие аспекты этого сложного феномена, по вашему мнению, наиболее полно отражены в работах Юлии Кравчук и Алины Виноградовой?

Прежде всего, я бы не хотела ничего усложнять, мы здесь не философствуем, не мудрствуем, не проводим сравнительный анализ или исследование. Я намеренно ушла от любых соприкосновений с социальной повесткой. В первую очередь мы говорим о витальности языком живописи двух очень разных художниц

Чем работы Юлии Кравчук и Алины Виноградовой дополняют друг друга в контексте общей темы выставки? Какие диалоги и контрасты возникают между их художественными высказываниями?

Здесь все переплетено в более глубоком аспекте. Девушки максимально разножанровые. Юля более институциональна — в поиске своего метода, эксперимента работы с женским состоянием. Фактически ее работы терапевтичны, в них есть динамика, очень красивая история о смешении стиля, пробы новых образов, работы с краской, техника, желание пронести сквозь каждую работу свою уникальность. И, конечно же, изображения, оммажи женских тел — каждое из них принадлежит той самой, с кем произошло взаимодействие, и это безусловная магия двоих.

Алина многослойна, однозначно резонирует Юле цветом. Ее изучение мифологии, глубокое погружение в дух, материю, то самое истинное магическое начало, наделенное смыслами, символами, переплетениями культур, религий. Этот анализ наделяет работы невероятной силой восприятия. Этот символизм погружает в собственные переживания и проживания. Спиритуальность же передает великое таинство и хрупкость женского начала.

Какие художественные средства и приемы использовали художницы для выражения своих идей? Что бы вы выделили как наиболее яркие и запоминающиеся элементы их работ?

Я думаю, рано об этом говорить. Все это общий эксперимент, работа с техникой и приемами изображений, игра с формой, состоянием, цветом и мифологическими контекстами. Стоит понимать, что самые главные вещи на свете — это не вещи.

Какие чувства вы хотели бы вызвать у зрителей, посетивших выставку «Символ матери(и)»?

Чистоту. Целостность. Ясность. Ценность. Тишину.

Каковы были основные вызовы и сложности в процессе кураторской работы над выставкой?

Найти то самое пространство. И нам это удалось. Окна галереи, особенный дневной свет, придающий всему пространству храмовость, — это стало решающим. И, конечно же, поиск единомышленников. И мы окружили себя ими.

Как вы отбирали работы для выставки из всего объема представленного материала?

Сердцем. А вообще, выставка сложилась максимально легко, эпично. И случилась очень по-нью-йоркски.

Какова роль галереи ART&BRUT в поддержке подобных проектов, посвященных актуальным социальным темам?

Галерея сама по себе крайне самостоятельна и активна, особенно последние несколько лет. Я считаю, что важным аспектом все же является личная насмотренность, синергия времени и внутренних целей. Я не считаю эту выставку социальной, она про красоту и ценность женщины по природе своей. Идите и смотрите, просто побудьте там, где красиво и светло.