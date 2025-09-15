В московском киноцентре «Октябрь» 14 сентября завершился XI Международный кинофестиваль документального кино «Докер». В рамках смотра было показано 67 фильмов из 30 стран. Жюри фестиваля объявило победителей в основных конкурсных программах.

Гран-при за лучший документальный фильм основного конкурса получила картина «Мы здесь живем» реж. Жананы Курмашевой (Казахстан). В фильме переплетаются путь экологов, картографирующих радиоактивные зоны, и судьба семьи, уже три поколения живущей с отголосками прошлого.

Приз за лучшую режиссуру вручен фильму «Бессмертные» реж. Майи Чуми (Швейцария, Ирак). Лучшим оператором признан Араш Рахша за работу над лентой «Дары гор» (Иран). Приз за лучший монтаж получил фильм «Котлован» реж. Николая Бема (Россия). Лучшим звуком отмечена картина «Козочка-501» реж. Эврима Черватолу (Турция). Специальный приз жюри присужден фильму «Место времени» реж. Михаила Басова (Россия) за поэтическое отражение реальности. Приз зрителей основного конкурса достался ленте «Милая куколка» реж. Давида Монкаси Архилеса (Испания).

В конкурсе короткого метра лучшим фильмом названа работа «Аудио и аллигатор» реж. Андреса И. Эстрада (Канада, Венесуэла). Особого упоминания жюри удостоились картины «Нечужие» реж. Нины Изотовой (Россия) за кино, дающее надежду на новую жизнь, и «Молчаливая песня оленя» реж. Александра Красновского (Россия) за талантливое переосмысление традиций.

В программе «Докер Арт» лучшим фильмом признана работа «Про Бородянского, автора сценария про сантехника Афоню и др.» Марии Бородянской. Особым упоминанием отмечена лента «Великанцы» реж. Юрия Мокиенко. В программе «Док Станция» приз зрителей вручен фильму «Мои медведи. Гималайцы» реж. Ирины Шапман и Владислава Гришина.

Завершился фестиваль показом мексиканского фильма «Фламинго: жизнь после метеорита», съемки которого заняли более 9 лет. Лучшие фильмы фестиваля будут показаны в Санкт-Петербурге, Ярославле и Новосибирске.